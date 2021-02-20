Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище
Актера Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили РБК в пресс-службе МХТ имени Чехова.
Утром 20 февраля в МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР. На нее пришли Ольга Любимова, министр культуры; Игорь Золотовицкий, ректор школы-студии МХАТ; Сергей Женовач, художественный руководитель МХТ имени Чехова; Авангард Леонтьев, народный артист России; Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки», и другие.
После гражданской панихиды состоялось отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
Актер умер 18 февраля в Москве на 83-м году жизни. Причина смерти не называлась.