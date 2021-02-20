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Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Актера Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили РБК в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Утром 20 февраля в МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР. На нее пришли Ольга Любимова, министр культуры; Игорь Золотовицкий, ректор школы-студии МХАТ; Сергей Женовач, художественный руководитель МХТ имени Чехова; Авангард Леонтьев, народный артист России; Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки», и другие.

После гражданской панихиды состоялось отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Прощание с Андреем Мягковым в Москве. Фоторепортаж
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Актер умер 18 февраля в Москве на 83-м году жизни. Причина смерти не называлась.

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР. Соболезнования родным и близким Мягкова также выразили актрисы Барбара Брыльска, Светлана Немоляева, Валентина Талызина, режиссер Никита Михалков, актер Сергей Безруков и другие.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году, после чего начал работать в «Современнике», а в 1977 году перешел в МХАТ. После раскола театра в 1987 году он остался в МХТ им. А.П.Чехова с Олегом Ефремовым.

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Среди самых известных работ актера — роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Также артист играл в картинах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Надежда», «Гараж» и других.

Андрей Мягков похороны Троекуровское кладбище
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Прощание с Андреем Мягковым в Москве. Фоторепортаж
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В Москве попрощались с Андреем Мягковым. Видео
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