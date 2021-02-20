Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР. Соболезнования родным и близким Мягкова также выразили актрисы Барбара Брыльска, Светлана Немоляева, Валентина Талызина, режиссер Никита Михалков, актер Сергей Безруков и другие.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году, после чего начал работать в «Современнике», а в 1977 году перешел в МХАТ. После раскола театра в 1987 году он остался в МХТ им. А.П.Чехова с Олегом Ефремовым.

Среди самых известных работ актера — роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Также артист играл в картинах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Надежда», «Гараж» и других.