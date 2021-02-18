Михалков вспомнил об импровизациях Мягкова

Режиссер признался, что не был близко дружен с Мягковым, но всегда ждал любого фильма с участием артиста, «потому что знал, что вне зависимости от качества картины его работа будет безупречна». «Горько и печально. Он был замечательным соединением достойного человека и мастера с большой буквы», — прокомментировал режиссер.

Михалков считал актера загадочной фигурой. «Настолько непохожий ни внешностью, ни по поведению, ни по поступкам на театральную или кинематографическую звезду, что, я думаю, в его жизни бывали случаи, когда он мог ехать в общественном транспорте и никто не понял бы, что перед ними замечательный артист», — пояснил он. И вспомнил по этому поводу Юрия Богатырева, «который жаловался, что ему приходится выстаивать в очереди, хотя по телевидению каждый день идет картина «Два капитана», все смотрят, а на улице никто не узнает».

Внешность, которую можно сделать любой при помощи грима или пластики, — дар для актера. «Для большого артиста это только подспорье, потому что большой артист умеет управлять своим внутренним актерским механизмом и играть совершенно разных, порой противоположных, людей одинаково убедительно. Вот именно таким артистом был Андрей Мягков», — отметил режиссер.

«Он никогда не пытался выбиться в лидеры, как я понимаю, в жизни, так и на площадке. Он очень сосредоточенно делал свое дело и, несмотря на видимую скрытность, был невероятно смешным импровизатором, обаятельным, хулиганом и настоящим мастером», — заключил режиссер.

Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет в ночь на 18 февраля. Причину смерти в МХТ имени Чехова, где актер долгое время работал, не уточнили. Время и место прощания станут известны позже.

После учебы в Школе-студии МХАТ в 1965 году Мягков играл в театре «Современник», а в 1977 году перешел в МХАТ. После раскола театра в 1987 году актер остался с Олегом Ефремовым — в МХТ им. А.П. Чехова. На Малой сцене он поставил спектакли «Спокойной ночи, мама» и «Ретро».

На счету Мягкова десятки работ в кино, самые известные из них — роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» Евгения Лукашина и Анатолия Новосельцева в картине «Служебный роман». Также артист сыграл в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Надежда», «Гараж» и другие.