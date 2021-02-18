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Михалков вспомнил об импровизациях Мягкова

По словам режиссера, актер не стремился выбиться в лидеры на съемочной площадке, но был настоящим импровизатором и мастером с большой буквы. Народный артист РСФСР скончался в возрасте 82 лет
Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Режиссер Никита Михалков заявил РБК, что для него была большим удовольствием совместная работа с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым.

«Он воспринимал любые твои неожиданные посылы и мгновенно на них реагировал, да как талантливо! Равно как и сам любил своей импровизацией загнать тебя в угол и с удовольствием смотреть, как ты оттуда выбираешься», — сообщил он.

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Мягков совместно с Михалковым сыграл в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», который вышел в 1984 году.

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Андрей Мягков

Режиссер признался, что не был близко дружен с Мягковым, но всегда ждал любого фильма с участием артиста, «потому что знал, что вне зависимости от качества картины его работа будет безупречна». «Горько и печально. Он был замечательным соединением достойного человека и мастера с большой буквы», — прокомментировал режиссер.

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Михалков считал актера загадочной фигурой. «Настолько непохожий ни внешностью, ни по поведению, ни по поступкам на театральную или кинематографическую звезду, что, я думаю, в его жизни бывали случаи, когда он мог ехать в общественном транспорте и никто не понял бы, что перед ними замечательный артист», — пояснил он. И вспомнил по этому поводу Юрия Богатырева, «который жаловался, что ему приходится выстаивать в очереди, хотя по телевидению каждый день идет картина «Два капитана», все смотрят, а на улице никто не узнает».

Фото:Базелевс Продакшн Фото:Мосфильм Фото:Мосфильм Фото:ТАСС Фото:Мосфильм Фото:Мосфильм Фото:ТАСС Фото:Мастюков Валентин / ТАСС
Ирония судьбы. Продолжение (Фото: Базелевс Продакшн)

Внешность, которую можно сделать любой при помощи грима или пластики, — дар для актера. «Для большого артиста это только подспорье, потому что большой артист умеет управлять своим внутренним актерским механизмом и играть совершенно разных, порой противоположных, людей одинаково убедительно. Вот именно таким артистом был Андрей Мягков», — отметил режиссер.

«Он никогда не пытался выбиться в лидеры, как я понимаю, в жизни, так и на площадке. Он очень сосредоточенно делал свое дело и, несмотря на видимую скрытность, был невероятно смешным импровизатором, обаятельным, хулиганом и настоящим мастером», — заключил режиссер.

Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет в ночь на 18 февраля. Причину смерти в МХТ имени Чехова, где актер долгое время работал, не уточнили. Время и место прощания станут известны позже.

После учебы в Школе-студии МХАТ в 1965 году Мягков играл в театре «Современник», а в 1977 году перешел в МХАТ. После раскола театра в 1987 году актер остался с Олегом Ефремовым — в МХТ им. А.П. Чехова. На Малой сцене он поставил спектакли «Спокойной ночи, мама» и «Ретро».

На счету Мягкова десятки работ в кино, самые известные из них — роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» Евгения Лукашина и Анатолия Новосельцева в картине «Служебный роман». Также артист сыграл в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Надежда», «Гараж» и другие.

Авторы
Екатерина Костина, Наталия Анисимова
Никита Михалков Андрей Мягков
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