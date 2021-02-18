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Валентина Талызина назвала Мягкова скромным человеком и великим актером

Андрей Мягков
Андрей Мягков (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Актер МХТ имени Чехова Андрей Мягков в жизни был очень скромным человеком, рассказала РБК актриса театра имени Моссовета Валентина Талызина.

«Это был великий актер, только он был очень скромный и очень незаметный», — сказала Талызина. По ее словам, артист мог блестяще играть «совершенно противоположные роли».

«Это был истинный ученик нашей русской школы, способный показать глубину психологического образа. Он был скромный, очень достойный человек и, конечно, потрясающий артист», — резюмировала она.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков, получивший широкую известность благодаря ролям в фильмах режиссера Эльдара Рязанова, умер 18 февраля в возрасте 82 лет. Представитель театра в МХТ им. А.П. Чехова, где Мягков работал последние годы, сообщил РБК, что о причине смерти артиста ему не известно.

Фото:Базелевс Продакшн Фото:Мосфильм Фото:Мосфильм Фото:ТАСС Фото:Мосфильм Фото:Мосфильм Фото:ТАСС Фото:Мастюков Валентин / ТАСС
Ирония судьбы. Продолжение (Фото: Базелевс Продакшн)

После учебы в Школе-студии МХАТ в 1965 году он работал в театре «Современник», а в 1977 году перешел во МХАТ. После раскола театра в 1987 году актер остался с Олегом Ефремовым — в МХТ им. А.П. Чехова. На Малой сцене театра он поставил спектакли «Спокойной ночи, мама» и «Ретро».

Мягков также много снимался в кино — играл в фильмах «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных» и «Жестокий романс», а также сыграл главную мужскую роль в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

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В этой картине Валентина Талызина сыграла одну из подруг главной героини Нади, на роль которой пригласили Барбару Брыльску. Талызина также дублировала Брыльску в этом фильме, так как у самой актрисы был польский акцент.

За свою работу в кино и театре Мягков был отмечен наградами — орденом Почета (1998), орденом Дружбы (2013) и орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2003 и 2019 годы).

Андрей Мягков «Ирония судьбы» новости актер Валентина Талызина
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