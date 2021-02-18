Валентина Талызина назвала Мягкова скромным человеком и великим актером

Андрей Мягков (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Актер МХТ имени Чехова Андрей Мягков в жизни был очень скромным человеком, рассказала РБК актриса театра имени Моссовета Валентина Талызина.

«Это был великий актер, только он был очень скромный и очень незаметный», — сказала Талызина. По ее словам, артист мог блестяще играть «совершенно противоположные роли».

«Это был истинный ученик нашей русской школы, способный показать глубину психологического образа. Он был скромный, очень достойный человек и, конечно, потрясающий артист», — резюмировала она.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков, получивший широкую известность благодаря ролям в фильмах режиссера Эльдара Рязанова, умер 18 февраля в возрасте 82 лет. Представитель театра в МХТ им. А.П. Чехова, где Мягков работал последние годы, сообщил РБК, что о причине смерти артиста ему не известно.