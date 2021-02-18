Безруков заявил об уникальности сценических образов Мягкова

Цветы у портрета артиста Андрея Мягкова в холле МХТ им. А.П. Чехова в Москве (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Народного артиста Андрея Мягкова, скончавшегося в ночь на 18 февраля, всегда отличала от других «предельная органика и глубина». Об этом заявил РБК актер, режиссер Сергей Безруков.

«Андрей Васильевич — выдающийся актер, все его образы уникальны и неповторимы, и в каждой из своих работ он настоящий», — сказал Безруков.

По его словам, Мягков был начитанным и интеллигентнейшим актером. «Это наша культура. По-настоящему народный артист», — заключил он.

Мягков скончался в ночь на 18 февраля на 83-м году жизни. Прощание с актером состоится в субботу, 20 февраля. Гражданская панихида пройдет в театре МХТ им. А.П.Чехова., после пройдет отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.