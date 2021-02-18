Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 73,78 (+0,01) Инвестиции, 13:45
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 88,87 (-0,21) Инвестиции, 13:45
Промес обратился к болельщикам во время пресс-конференции «Спартака» Спорт, 16:11 Безруков заявил об уникальности сценических образов Мягкова Общество, 15:58 Как оптимизировать обслуживание и ремонт парка грузовых автомобилей РБК и Gazpromneft, 15:50 Банкиры рассказали о главных трендах private banking в новой реальности РБК+, 15:46 En+ предложила отапливать несколько районов Красноярска с помощью СПГ Бизнес, 15:44 Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея Финансы, 15:37  Пользователи TikTok показали последствия снежной бури в Техасе Стиль, 15:35 ЦБ изучит токенизацию безналичных рублей Финансы, 15:34 Латвия запретила въезд журналисту Владимиру Соловьеву Политика, 15:28 Что ведет к забвению массовых брендов и как компаниям этому противостоять Pro, 15:21 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 15:21 Джокович поздравил проигравшего ему в полуфинале Australian Open Карацева Спорт, 15:11 Jeep отзовет 7,5 тыс. внедорожников в России из-за риска остановки мотора Авто, 15:06 Песков напомнил США о холодах в Техасе фразой «здесь бы газ не помешал» Общество, 14:56
Общество ,  
0 

Безруков заявил об уникальности сценических образов Мягкова

Цветы у портрета артиста Андрея Мягкова в холле МХТ им. А.П. Чехова в Москве
Цветы у портрета артиста Андрея Мягкова в холле МХТ им. А.П. Чехова в Москве (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Народного артиста Андрея Мягкова, скончавшегося в ночь на 18 февраля, всегда отличала от других «предельная органика и глубина». Об этом заявил РБК актер, режиссер Сергей Безруков.

«Андрей Васильевич — выдающийся актер, все его образы уникальны и неповторимы, и в каждой из своих работ он настоящий», — сказал Безруков.

По его словам, Мягков был начитанным и интеллигентнейшим актером. «Это наша культура. По-настоящему народный артист», — заключил он.

«Люди, люди, человеки! Одумайтесь!» Лучшие роли Андрея Мягкова. Видео
Общество

Мягков скончался в ночь на 18 февраля на 83-м году жизни. Прощание с актером состоится в субботу, 20 февраля. Гражданская панихида пройдет в театре МХТ им. А.П.Чехова., после пройдет отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Мягков известен по ролям Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», Анатолия Новосельцева в картине «Служебный роман». Также он снимался в таких фильмах, как «Гараж», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс».

За свою работу в кино и театре Мягков был награжден орденом Почета (1998), орденом Дружбы (2013), орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2003 и 2019 годы).

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Что ведет к забвению массовых брендов и как компаниям этому противостоять Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником
Сергей Безруков Андрей Мягков новости
Материалы по теме
Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
Общество
«Люди, люди, человеки! Одумайтесь!» Лучшие роли Андрея Мягкова. Видео
Общество
В Кремле сообщили о соболезнованиях Путина из-за смерти Мягкова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter