В Кремле сообщили о соболезнованиях Путина из-за смерти Мягкова
Президент Владимир Путин соболезнует по поводу смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова. В ближайшее время президент направит телеграмму родным и близким в связи с кончиной народного любимого артиста», — сказал Песков.
Андрей Мягков умер в ночь на 18 февраля в возрасте 82 лет. Причина смерти пока не уточняется.
Мягков известен по ролям Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», Новосельцева в «Служебном романе», а также в фильмах «Гараж», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс» и других.