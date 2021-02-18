В Кремле сообщили о соболезнованиях Путина из-за смерти Мягкова

Владимир Путин и Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин соболезнует по поводу смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова. В ближайшее время президент направит телеграмму родным и близким в связи с кончиной народного любимого артиста», — сказал Песков.

Андрей Мягков умер в ночь на 18 февраля в возрасте 82 лет. Причина смерти пока не уточняется.

Мягков известен по ролям Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», Новосельцева в «Служебном романе», а также в фильмах «Гараж», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс» и других.