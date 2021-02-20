Прощание с Андреем Мягковым в Москве. Фоторепортаж

В МХТ им. Чехова прошло прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Актер умер 18 февраля на 83-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Кто присутствовал на церемонии — в фоторепортаже РБК

Актер Станислав Любшин Актриса Евгения Добровольская Ректор Школы-студии МХАТ актер Игорь Золотовицкий Режиссер МХТ Николай Скорик Актриса Дарья Юрская Актер Владимир Краснов Художественный руководитель театра «Практика» заслуженная артистка России Марина Брусникина Актер Авангард Леонтьев Режиссер Виктор Рыжаков Актриса Вера Сотникова (в центре на первом плане)