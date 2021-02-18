Немоляева назвала Мягкова лидером ансамбля актеров рязановских фильмов

Андрей Мягков (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актриса Светлана Немоляева назвала смерть Андрея Мягкова большой утратой. Вместе они снимались в нескольких популярных фильмах режиссера Эльдара Рязанова.

«Он был для меня потрясающим партнером. И я считаю, что благодаря вот этому ансамблю, который создал Рязанов — и прежде всего во главе Андрей Мягков стоит — благодаря этому ансамблю получились такие замечательные актерские работы, потому что от партнера зависит все. Для меня Андрей Мягков был партнером замечательным и в «Служебном романе», и в «Гараже», — рассказала РБК Светлана Немоляева.

Народный артист Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. В пресс-службе МХТ им. Чехова сообщили, что им не известна причина смерти.

Позднее на сайте театра появилось сообщение о том, что Мягков скончался в ночь на 18 февраля.