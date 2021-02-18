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Немоляева назвала Мягкова лидером ансамбля актеров рязановских фильмов

Андрей Мягков
Андрей Мягков (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актриса Светлана Немоляева назвала смерть Андрея Мягкова большой утратой. Вместе они снимались в нескольких популярных фильмах режиссера Эльдара Рязанова.

«Он был для меня потрясающим партнером. И я считаю, что благодаря вот этому ансамблю, который создал Рязанов — и прежде всего во главе Андрей Мягков стоит — благодаря этому ансамблю получились такие замечательные актерские работы, потому что от партнера зависит все. Для меня Андрей Мягков был партнером замечательным и в «Служебном романе», и в «Гараже», — рассказала РБК Светлана Немоляева.

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Народный артист Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. В пресс-службе МХТ им. Чехова сообщили, что им не известна причина смерти.

Позднее на сайте театра появилось сообщение о том, что Мягков скончался в ночь на 18 февраля.

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Всенародную известность Мягкову принесли роли в кино, в том числе в фильмах Эльдара Рязанова — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (за роль Лукашина актер получил Государственную премию СССР), «Служебный роман» (за роль Новосельцева Мягкова наградили Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых), «Гараж». Кроме того, Мягков сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс», и т.д.

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За свою работу в кино и театре Мягков был награжден орденом Почета (1998), орденом Дружбы (2013), орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2003 и 2019 годы).

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