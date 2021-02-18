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Барбара Брыльска призналась в любви к Мягкову

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет
Барбара Брыльска
Барбара Брыльска (Фото: Сергей Харченко / ZUMA / ТАСС)

Польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая вместе с Андреем Мягковым в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Ирония судьбы. Продолжение», призналась, что смерть актера очень расстроила ее.

«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

«Я очень его любила», — добавила Брыльска.

Смерть Мягкова прокомментировал РБК актер Александр Панкратов-Черный, сыгравший вместе с тем в фильме «Жестокий романс».

«Замечательный артист, любимчик зрителей. Мои соболезнования», — сказал он.

Умер Андрей Мягков
Общество
Андрей Мягков

Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет в ночь на 18 февраля. О времени и месте прощания с ним МХТ имени Чехова намерен сообщить позднее.

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Ирония судьбы. Продолжение (Фото: Базелевс Продакшн)

Всенародную известность Мягкову принесли роли в кино, в том числе в фильмах Эльдара Рязанова — «Ирония судьбы, или С легким паром» (за роль Лукашина актер получил Государственную премию СССР), «Служебный роман» (за роль Новосильцева Мягкова наградили Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых), «Гараж». Кроме того, Мягков сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс» и т.д.

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Автор
Евгений Калюков
Андрей Мягков кино Александр Панкратов-Черный
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Умер Андрей Мягков
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