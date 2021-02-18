Барбара Брыльска призналась в любви к Мягкову

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет

Барбара Брыльска (Фото: Сергей Харченко / ZUMA / ТАСС)

Польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая вместе с Андреем Мягковым в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Ирония судьбы. Продолжение», призналась, что смерть актера очень расстроила ее.

«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

«Я очень его любила», — добавила Брыльска.

Смерть Мягкова прокомментировал РБК актер Александр Панкратов-Черный, сыгравший вместе с тем в фильме «Жестокий романс».

«Замечательный артист, любимчик зрителей. Мои соболезнования», — сказал он.