Барбара Брыльска призналась в любви к Мягкову
Польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая вместе с Андреем Мягковым в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Ирония судьбы. Продолжение», призналась, что смерть актера очень расстроила ее.
«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
«Я очень его любила», — добавила Брыльска.
Смерть Мягкова прокомментировал РБК актер Александр Панкратов-Черный, сыгравший вместе с тем в фильме «Жестокий романс».
«Замечательный артист, любимчик зрителей. Мои соболезнования», — сказал он.