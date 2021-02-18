Аксенов оценил план Киева укрепить дамбу, перекрывшую подачу воды в Крым

Сухой Северо-Крымский канал в Крыму (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Украинские чиновники, желающие дополнительно укрепить дамбу в русле Северо-Крымского канала, перекрывшую подачу воды на полуостров, отыскивают предлоги для воровства денег из бюджета своей страны. Об этом написал в социальной сети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

«Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны», — отметил он.

Аксенов выразил уверенность в том, что устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому, по его мнению, самодеятельность украинских властей на соседних территориях крымчан «абсолютно не волнует». «Что, конечно, не меняет сути дела: водная блокада является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова», — отметил глава региона.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич ранее заявил, что необходимо завершить строительство дамбы на 107-м км канала. По его словам, это, с одной стороны, делает «максимально невозможным» попадание воды в Крым, а с другой — «позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины». Кориневич подчеркнул, что вода в Крым не будет поступать по каналу до тех пор, пока он не вернется в состав Украины.