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Аксенов оценил план Киева укрепить дамбу, перекрывшую подачу воды в Крым

Сухой Северо-Крымский канал в Крыму
Сухой Северо-Крымский канал в Крыму (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Украинские чиновники, желающие дополнительно укрепить дамбу в русле Северо-Крымского канала, перекрывшую подачу воды на полуостров, отыскивают предлоги для воровства денег из бюджета своей страны. Об этом написал в социальной сети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

«Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны», — отметил он.

Глава Крыма заявил о запасах подземных источников воды
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Сергей Аксенов

Аксенов выразил уверенность в том, что устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому, по его мнению, самодеятельность украинских властей на соседних территориях крымчан «абсолютно не волнует». «Что, конечно, не меняет сути дела: водная блокада является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова», — отметил глава региона.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич ранее заявил, что необходимо завершить строительство дамбы на 107-м км канала. По его словам, это, с одной стороны, делает «максимально невозможным» попадание воды в Крым, а с другой — «позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины». Кориневич подчеркнул, что вода в Крым не будет поступать по каналу до тех пор, пока он не вернется в состав Украины.

Власти пообещали не экономить на решении проблемы с пресной водой в Крыму
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

До 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, она обеспечивала 85% потребностей жителей в пресной воде. Когда полуостров вошел в состав России, власти Херсонской области Украины в 2017 году построили в русле канала дамбу. Она полностью перекрыла водоснабжение острова по каналу.

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После этого в Крыму начались проблемы с питьевой водой, которая теперь поступает жителям из водохранилищ и подземных артезианских вод. Из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ в августе 2020 года ограничивали подачу воды в Симферополе и прилегающих населенных пунктах. В сентябре 2020 года из-за высыхания Изобильненского водохранилища ограничили подачу воды в Алуште, а в ноябре отключили горячую воду до конца года для жителей Евпатории. С 14 декабря несколькими часами в сутки ограничили подачу воды и в Ялте.

В начале сентября Аксенов сообщил, что правительство прорабатывает все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, «вплоть до самых фантастических». В октябре на обеспечение водой Крыма и Севастополя правительство выделило на эти цели из федерального бюджета 50 млрд руб.

Президент России Владимир Путин заявил, что у Крыма достаточно своих запасов пресной воды, но раньше их не разрабатывали. «Судя по всему, запасов хорошей пресной воды собственных в Крыму достаточно, просто этим не занимались ни в советское время, ни во времена, когда Крым входил в состав Украины», — сказал Путин.

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