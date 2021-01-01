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В Ялте подачу воды ограничили шестью часами в сутки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Ялте начали действовать графики подачи питьевой воды, ее подачу с 14 декабря в городе ограничили шестью часами в сутки.

Вода будет подаваться утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00

Такое решение было принято местными властями 7 декабря из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водой Большую Ялту.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов также распорядился составить «светофорные графики» подачи воды на случай дальнейшего уменьшения запасов воды.

Аксенов заявил о наступающем на старые грабли Киеве из-за воды в Крыму
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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ранее в августе подачу воды ограничивали в Симферополе и в близлежащих населенных пунктах. Такие меры были приняты в связи с обмелением из-за засухи снабжающих город водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского. В сентябре ограничения распространились на Алушту. В конце ноября власти Евпатории сообщили, что горячей воды у жителей города не будет до конца года.

До 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, однако в 2017-м власти Херсонской области Украины построили дамбу, которая полностью перекрыла водоснабжение полуострова.

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В октябре правительство России представило комплексный план по обеспечению Крыма водой. На полуострове планируется разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры.

Правительство разработало план водоснабжения Крыма
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Ялта вода расписание Крым
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