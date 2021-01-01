В Ялте подачу воды ограничили шестью часами в сутки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Ялте начали действовать графики подачи питьевой воды, ее подачу с 14 декабря в городе ограничили шестью часами в сутки.

Вода будет подаваться утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00

Такое решение было принято местными властями 7 декабря из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водой Большую Ялту.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов также распорядился составить «светофорные графики» подачи воды на случай дальнейшего уменьшения запасов воды.