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В Крыму назвали смешными планы Киева блокировать подачу воды

Глава государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев заявил, что планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы не допустить возможности подачи воды в республику, «просто смешны». Об этом он сказал «РИА Новости».

«О каком еще строительстве дамбы идет речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но тем не менее мы справляемся со всеми вызовами и задачами», — сказал Кангиев.

Он считает это «очередной уловкой» киевских властей.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что необходимо завершить строительство дамбы на 107-м км канала, «которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины».

«Позиция представительства и управление канала однозначна: никакой воды в Крым до деоккупации», — отметил он.

Глава Крыма заявил о запасах подземных источников воды
Общество
Сергей Аксенов

В конце декабря 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов называл опреснение воды единственным выходом из водного кризиса. До 2014 года водоснабжение Крыма осуществлялось из Днепра по Северо-Крымскому каналу, построенному в 1960-х годах. В 2014 году Крым вошел в состав России, а в 2017 году украинское руководство построило в Херсонской области дамбу, вследствие чего прекратилось поступление воды в республику.

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В январе этого года в регионе должны приступить к созданию опреснительной установки, сообщал Аксенов. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен этому помешать. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель на это ответил, что власти Украины, стремясь помешать строительству опреснительных установок в Крыму, демонстрируют свою «злобную разрушительную сущность».

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