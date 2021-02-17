В Крыму назвали смешными планы Киева блокировать подачу воды

Глава государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев заявил, что планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы не допустить возможности подачи воды в республику, «просто смешны». Об этом он сказал «РИА Новости».

«О каком еще строительстве дамбы идет речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но тем не менее мы справляемся со всеми вызовами и задачами», — сказал Кангиев.

Он считает это «очередной уловкой» киевских властей.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что необходимо завершить строительство дамбы на 107-м км канала, «которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины».

«Позиция представительства и управление канала однозначна: никакой воды в Крым до деоккупации», — отметил он.