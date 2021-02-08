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Глава Крыма заявил о запасах подземных источников воды

В республике продолжается бурение новых скважин, чтобы перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники, заявил глава Крыма. Город подключили к водоводу, который не работал восемь лет
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Крыму продолжается бурение новых скважин, чтобы увеличить объем добычи подземных вод. Об этом на совещании в правительстве республики заявил глава региона Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».

«Мы уже фактически договорились, что баланс будет смещен в отношении подземных источников, — сказал он. — Сейчас главное смотреть, какой дебет дадут эти скважины с пониманием того, сколько это будет на постоянной основе. Пока цифры добываемой воды, на которые мы рассчитывали, подтверждаются».

Гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов отметил, что запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. По его словам, Симферопольское водохранилище имеет всего 7% воды от проектной мощности, Партизанское — 14%, Аянское — 26%.

Власти пообещали не экономить на решении проблемы с пресной водой в Крыму
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

На фоне обмеления предприятие подключило Симферополь к магистральному водоводу «Веселое – Дзержинского», который не работал восемь лет. «[Прошлая] неделя характеризовалась достаточно значительными изменениями в системе подачи воды в город. <...> [После запуска водовода] вода устремилась в город, пошла против традиционного маршрута — всегда шла с Белого на Дзержинского, сейчас пошла «против шерсти», — сказал Баженов (цитата по «Интерфаксу»).

В конце января предприятие предупредило, что из-за запуска водовода качество воды в некоторых районах Симферополя может ухудшиться. «Все, что накопилось за эти годы в трубах, подорвало и потащило на потребителей. Водовод промывался, внутри города эта работа проводилась на выходных», — заявил глава «Воды Крыма» на сегодняшнем совещании.

До 2014 года (тогда Крым вошел в состав России) на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Так обеспечивалось 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, полностью перекрывшую поставку воды в Крым.

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Правительство выделит 50 млрд руб. на водоснабжение Крыма
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Бурение новых скважин для водообеспечения Крыма

Вопрос водоснабжения решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. В прошлом году из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ власти ограничивали подачу воды в Симферополе и прилегающих населенных пунктах. Позже водоснабжение ограничили и в других регионах республики, в том числе в Алуште, Евпатории и Ялте.

В октябре прошлого года правительство выделило из федерального бюджета 50 млрд руб. на решение этой проблемы. Позднее во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что власти не будут экономить на проекте обводнения полуострова.

Автор
Наталия Анисимова
Крым Симферополь водоснабжение Сергей Аксенов
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