Глава Крыма заявил о запасах подземных источников воды

В республике продолжается бурение новых скважин, чтобы перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники, заявил глава Крыма. Город подключили к водоводу, который не работал восемь лет

Сергей Аксенов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Крыму продолжается бурение новых скважин, чтобы увеличить объем добычи подземных вод. Об этом на совещании в правительстве республики заявил глава региона Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».

«Мы уже фактически договорились, что баланс будет смещен в отношении подземных источников, — сказал он. — Сейчас главное смотреть, какой дебет дадут эти скважины с пониманием того, сколько это будет на постоянной основе. Пока цифры добываемой воды, на которые мы рассчитывали, подтверждаются».

Гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов отметил, что запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. По его словам, Симферопольское водохранилище имеет всего 7% воды от проектной мощности, Партизанское — 14%, Аянское — 26%.

На фоне обмеления предприятие подключило Симферополь к магистральному водоводу «Веселое – Дзержинского», который не работал восемь лет. «[Прошлая] неделя характеризовалась достаточно значительными изменениями в системе подачи воды в город. <...> [После запуска водовода] вода устремилась в город, пошла против традиционного маршрута — всегда шла с Белого на Дзержинского, сейчас пошла «против шерсти», — сказал Баженов (цитата по «Интерфаксу»).