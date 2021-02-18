Мишустин назначил временного главу Фонда социального страхования

В 2017 году Татьяна Голикова, которая тогда руководила Счетной палатой, говорила о необходимости объединить государственные внебюджетные фонды, которые входят в систему социального страхования. Уже будучи вице-премьером, она в декабре 2018 года поручила внести в правительство предложения по изменении организационно-правовой формы Пенсионного фонда, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования.

В мае 2019 года источники РБК сообщали, что Минтруд предложил преобразовать эти фонды в публично-правовые компании. Это должно позволить в будущем объединить их в единый государственный социальные фонд, отмечали источники. Тогдашний глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил о начале дискуссии по этому вопросу.