Мишустин назначил временного главу Фонда социального страхования
Временным исполняющим обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС) будет бывший замглавы организации Алексей Поликашин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Возглавлявший ФСС Андрей Кигим ранее, 12 февраля, был назначен главой Пенсионного фонда, он сменил на этом посту Максима Топилина.
Поликашин родился 9 апреля 1974 года в Москве. Закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
Он работал в Министерстве атомной промышленности, Министерстве природных ресурсов, в правительстве Нижегородской области, Минэкономразвития. В 2012–2013 годах был советником гендиректора ОАО «Янтарьэнерго», был зампредом совета директоров ОАО «КГК». С 2013 по 2016 год руководил бюджетным департаментом ФСС.