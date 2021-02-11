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Топилин уйдет с поста главы Пенсионного фонда

На посту главы ПФР бывший министр труда проработал чуть больше года
Максим Топилин
Максим Топилин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин объявил сотрудникам о своем уходе с поста, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в правительстве.

Источник, близкий к правительству, подтвердил РБК уход Топилина из ПФР. По словам собеседника РБК, ожидается, что свою должность покинет и руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим. Другой источник в правительстве подтверждает отставку Топилина.

Один из собеседников «Коммерсанта» связал отставку Топилина, назначенного главой ПФР в январе 2020 года, после ухода с поста министра труда и социальной защиты, с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. «Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — сказал источник.

Пресс-служба ПФР отказалась от комментариев.

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Топилин возглавлял Министерство труда и социальной защиты на протяжении восьми лет — с 2012 года, а до этого занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития. После того как 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке, Топилин несколько дней исполнял обязанности министра, однако в состав правительства Михаила Мишустина, как и предсказывали источники РБК, не вошел. Вместо него главой Минтруда стал Антон Котяков.

22 января 2020 года Мишустин назначил Топилина главой ПФР, прежний руководитель которого — Антон Дроздов — был переведен на должность замминистра финансов. 5 февраля 2021 года Дроздов был освобожден от должности заместителя главы Минфина в связи с ее сокращением.

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Осенью 2020 года сообщалось, что в 2021 году дефицит бюджета ПФР в связи с сокращением трансферта из федерального бюджета составит 295 млрд руб., что станет максимальным показателем с 2015 года. В итоге дефицит бюджета ПФР в соответствии с подписанным президентом Владимиром Путиным законом составил почти 495 млрд руб., тогда как в 2015 году составлял более 543 млрд руб. В 2022 году бюджет ПФР планируется с дефицитом 94,83 млрд руб., а в 2023-м — с профицитом 52,5 млрд руб.

Авторы
Евгений Калюков, Юлия Старостина
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