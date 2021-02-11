Топилин уйдет с поста главы Пенсионного фонда

На посту главы ПФР бывший министр труда проработал чуть больше года

Максим Топилин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин объявил сотрудникам о своем уходе с поста, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в правительстве.

Источник, близкий к правительству, подтвердил РБК уход Топилина из ПФР. По словам собеседника РБК, ожидается, что свою должность покинет и руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим. Другой источник в правительстве подтверждает отставку Топилина.

Один из собеседников «Коммерсанта» связал отставку Топилина, назначенного главой ПФР в январе 2020 года, после ухода с поста министра труда и социальной защиты, с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. «Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — сказал источник.

Пресс-служба ПФР отказалась от комментариев.