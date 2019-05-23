Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию

Зачем менять статус внебюджетных фондов

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК. За объединение в единую структуру выступала Голикова, занимавшая должность председателя Счетной палаты.

«Объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности», — заявила Голикова в январе 2018 года. Это позволит построить управление новым социально-страховым фондом по принципу социального партнерства, повысить прозрачность его деятельности и обеспечить высокий уровень доверия со стороны населения, сказала она. Объединение также позволит сократить административные расходы и траты на информатизацию фондов. Заняв пост социального вице-премьера в мае 2018 года, она не отказалась от этой инициативы. «Мне кажется, что это правильная постановка задачи», — подчеркнула вице-премьер в интервью РБК.

Определение правового статуса — это предпосылка к созданию мегарегулятора из объединенных фондов в единой организационно-правовой форме, который возьмет на себя весь комплекс социального страхования, полагает партнер компании НАФКО Павел Иккерт. Установление правового статуса кодифицирует в одном документе все законы и постановления, которые принимались в отношении социальных фондов. «То есть то, что было создано начиная с 1990-х годов, сотни положений и актов будут приведены в унифицированный вид, что впоследствии облегчит работу единого социального фонда», — пояснил Иккерт.

Какой правовой статус у фондов сейчас

Сегодня внебюджетными фондами фактически управляют профильные министерства, а федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» (1999 год) определяет социальные фонды как форму социальной защиты, пояснил РБК первый директор Федерального фонда ОМС (в 1993–1998 годах) профессор Владимир Гришин. «Фактически внебюджетные фонды работают как государственные учреждения», — отметил он.

У Пенсионного фонда сейчас нет единого учредительного документа, в котором были бы закреплены все его фактические полномочия и организационно-правовая форма. Проект федерального закона, гармонизирующий все законодательные акты и уточняющий правовой статус ПФР, должен был быть подготовлен и внесен в правительство еще в марте 2014 года, следует из графика стратегии развития пенсионной системы, но документ так и не был разработан.

Что изменит новый статус социальных фондов

Функционал публично-правовой компании регулируется отдельным законом или указом президента, что даст возможность установить особый порядок работы социальных фондов, пояснил один из собеседников РБК.

При этом необходимо решить вопрос о форме собственности на средства бюджета социальных фондов, в том числе на пенсии.

«Сейчас мы находимся в той парадигме, что пенсии — это государственные средства, которые являются частью бюджета фонда, а этот бюджет является частью бюджетной системы России, и все это гарантируется государством. Поэтому с точки зрения статуса фонда если мы входим в публично-правовую компанию, то отношения с государством должны быть перестроены», — отмечал ранее Дроздов.

Исходя из закона статус публично-правовой компании позволил бы внебюджетным фондам свободнее распоряжаться средствами: наращивать резервы, инвестировать и размещать свободные деньги в активах для получения дополнительной прибыли. У Пенсионного фонда, например, по итогам 2017 года были переходящие остатки (временно свободные средства) на 234,2 млрд руб.

«Изменение статуса внебюджетного фонда на ППК в то же время означает, что будет поставлен вопрос о том, кто будет ей руководить», — подчеркнул собеседник РБК. Генеральный директор ППК, согласно закону, назначается на должность решением правительства.

Переход к публично-правовой форме позволит перевести управление фондами на трехстороннюю основу — с участием государства, представителей профсоюзов и работодателей, заметил секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и соцстрахованию Вячеслав Батаев.

«Публичный статус социальных фондов давно напрашивался; главное, чтобы на деле и работодатели, и профсоюзы имели реальную возможность принимать участие в управлении фондами, голосовать по решениям, имели реальные рычаги влияния», — сказал РБК Батаев. «В любом случае на первом месте основа управления должна быть трехсторонняя», — сказал РБК председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.