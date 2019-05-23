Орешкин отреагировал на данные о реорганизации ПФР и ФОМС

Орешкин отреагировал на данные о реорганизации ПФР и ФОМС

Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал информацию о том, что Минтруд предложил сделать Пенсионный фонд России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) публично-правовыми компаниями (ППК). Об этом передает корреспондент РБК.

«Дискуссия по данному вопросу только началась. Но очевидно, что у нас три крупных фонда — каждый со своей поддерживающей инфраструктурой. Здесь, конечно, реформы и изменения могут дать позитивный результат. Понятно, что очень важно, это все грамотно выстроить, чтобы такие изменения не привели, наоборот, к негативным последствиям», — сказал Орешкин.



О готовящихся реформах РБК сообщили три источника, знакомые с предложениями Минтруда. Смена статуса фондов, отмечали два собеседника, позволит объединить их в единый государственный социальный регулятор.

В конце 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая эту сферу, поручила проработать предложения о правовом статусе внебюджетных фондов.



