Топилин после ухода из Пенсионного фонда перейдет работать в РЖД
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин после ухода с нынешнего поста получит должность в РЖД. Об этом РБК сообщил источник, близкий к компании.
По словам собеседника РБК, Топилин станет советником генерального директора железнодорожной компании Олега Белозерова. Ранее о возможном переходе главы Пенсионного фонда в РЖД сообщал источник VTimes.
Об уходе Топилина из ПФР первым сообщил «Коммерсантъ» 11 февраля. Близкие к правительству источники РБК подтвердили эту информацию.
Представитель РЖД отказался от комментариев.