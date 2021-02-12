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Политика ,  
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Топилин после ухода из Пенсионного фонда перейдет работать в РЖД

По информации собеседников РБК, он займет должность советника генерального директора компании Олега Белозерова. Сегодня Мишустин назначил на пост главы Пенсионного фонда руководителя ФСС Кигима
Максим Топилин
Максим Топилин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин после ухода с нынешнего поста получит должность в РЖД. Об этом РБК сообщил источник, близкий к компании.

По словам собеседника РБК, Топилин станет советником генерального директора железнодорожной компании Олега Белозерова. Ранее о возможном переходе главы Пенсионного фонда в РЖД сообщал источник VTimes.

Об уходе Топилина из ПФР первым сообщил «Коммерсантъ» 11 февраля. Близкие к правительству источники РБК подтвердили эту информацию.

Представитель РЖД отказался от комментариев.

Топилин уйдет с поста главы Пенсионного фонда
Экономика
<p>Максим Топилин</p>

12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителя ФСС Андрея Кигима главой ПФР. В постановлении говорится, что Топилин освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда
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Топилин пришел на место главы ПФР в январе прошлого года после назначения премьер-министром Мишустина и смены состава правительства. До прошлогоднего назначения он на протяжении восьми лет был министром труда и соцзащиты. 

Автор
Тимофей Дзядко
Максим Топилин РЖД ПФР назначения
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