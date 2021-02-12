Топилин после ухода из Пенсионного фонда перейдет работать в РЖД

По информации собеседников РБК, он займет должность советника генерального директора компании Олега Белозерова. Сегодня Мишустин назначил на пост главы Пенсионного фонда руководителя ФСС Кигима

Максим Топилин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин после ухода с нынешнего поста получит должность в РЖД. Об этом РБК сообщил источник, близкий к компании.

По словам собеседника РБК, Топилин станет советником генерального директора железнодорожной компании Олега Белозерова. Ранее о возможном переходе главы Пенсионного фонда в РЖД сообщал источник VTimes.

Об уходе Топилина из ПФР первым сообщил «Коммерсантъ» 11 февраля. Близкие к правительству источники РБК подтвердили эту информацию.

Представитель РЖД отказался от комментариев.