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Голикова поставила дедлайн для предложений по статусу Пенсионного фонда
Экономика, 13:11
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Голикова поставила дедлайн для предложений по статусу Пенсионного фонда
Правовой статус власти могут поменять у ПФР, фонда ОМС и Фонда социального страхования. Предложения по этому вопросу Голикова попросила представить до 1 апреля
Татьяна Голикова (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила до 1 апреля 2019 года внести в правительство предложения об изменении организационной правовой формы (статуса) государственных внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России (ПФР), Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС). Об этом она сообщила в ходе итогового заседания правления Пенсионного фонда России, передает корреспондент РБК.

«В последний год и вот уже когда меня назначали вице-премьером коллеги из Министерства труда предлагали определенные организационно-правовые формы функционирования с соответствующими изменениями государственных внебюджетных фондов, но пока эта работа еще заслуживает очень детальной проработки, детального рассмотрения не только с нашими социальными партнерами, но и с экспертным сообществом», — сказала Голикова.

Все три фонда функционируют на одной законодательной основе и поэтому к ним необходим единый подход, отметила вице-премьер. ​Изменения страховой природы социальных фондов не планируется, подчеркнула она.

«Большая просьба, можно считать это поручением Министерству труда, нашим коллегам из государственных внебюджетных фондов, из других министерств, внести такие концептуальные предложения в правительство хотя бы в течение первого квартала 2019 года», — сказала Голикова.

Правительство обсудит предложения о статусе внебюджетных фондов с социальными партнерами (организациями профсоюзов и работодателей) и с экспертным сообществом, чтобы «выработать подходы к возможному изменению законодательства», заключила она.

В правительстве обсуждалась идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию, сообщали источники РБК. Идея статуса ППК для Пенсионного фонда рассматривалась «как один из вариантов», говорил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Но, по его словам, в первую очередь необходимо ввести управление фондом на трехсторонней основе — с участием государства, представителей организаций профсоюзов и работодателей. С этим согласен и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин: на первом этапе управление ПФР следует перевести на трехстороннюю основу.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Пенсионный фонд , Татьяна Голикова
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