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Новак исключил простаивание «Северного потока-2» после строительства

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Заинтересованность зарубежных партнеров в завершении строительства газопровода «Северный поток-2» и законность проекта исключают риск его неиспользования. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры и этот проект полностью соответствует европейскому законодательству», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Новак отметил ведущуюся конкурентную борьбу со стороны США, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу. По его словам, они используют нерыночные методы конкуренции.

Spiegel назвал сроки возобновления строительства «Северного потока-2»
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Фото:Антон Ваганов / Reuters

Ранее в презентации к выступлению замначальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимира Вавилова сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» может состояться уже в 2021 году.

Проект предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним российский газ будет доставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

Его строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, из-за которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта. Всего осталось достроить около 6% газопровода.

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США ввели санкции против строительства газопровода при бывшем президенте Дональде Трампе. Новый президент Джо Байден также выступил с критикой строительства, назвав проект «плохой сделкой для Европы». Канцлер Германии Ангела Меркель сочла санкции против газопровода неуместными.

Северный поток-2 Александр Новак строительство
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