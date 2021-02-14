Новак исключил простаивание «Северного потока-2» после строительства

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Заинтересованность зарубежных партнеров в завершении строительства газопровода «Северный поток-2» и законность проекта исключают риск его неиспользования. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры и этот проект полностью соответствует европейскому законодательству», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Новак отметил ведущуюся конкурентную борьбу со стороны США, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу. По его словам, они используют нерыночные методы конкуренции.

Ранее в презентации к выступлению замначальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимира Вавилова сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» может состояться уже в 2021 году.