Сенаторы потребовали от Байдена не ослаблять санкции против Nord Stream 2

По мнению сенаторов, завершение строительства газопровода повредит отношениям США и Германии. Конгрессменов также обеспокоили сообщения о том, что Берлин предлагал Вашингтону «пренебречь санкциями»

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Администрацию США, которую возглавляет президент Джо Байден, попросили сохранить в действии санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Соответствующее письмо в Белый дом направили сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш и сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин, сообщает Bloomberg. Агентство называет их «двумя ключевыми сенаторами».

В своем послании конгрессмены обратили внимание на сообщения СМИ о том, что «правительство Германии выдвинуло предложение, в соответствии с которым Соединенные Штаты должны будут пренебречь установленными законом санкциями».

По мнению сенаторов, разрешение завершить строительства газопровода — это «неконструктивный шаг» для партнерства США и Германии, которое они называют «краеугольным камнем трансатлантического альянса».

Риш и Шахин не пояснили, что имеют в виду. Bloomberg отмечает, что в последнее время в немецких СМИ стали распространяться новости о попытке правительства канцлера Ангелы Меркель заключить сделку с администрацией бывшего президента Дональда Трампа, которая позволила бы завершить строительство газопровода.