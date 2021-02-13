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Политика ,  
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Сенаторы потребовали от Байдена не ослаблять санкции против Nord Stream 2

По мнению сенаторов, завершение строительства газопровода повредит отношениям США и Германии. Конгрессменов также обеспокоили сообщения о том, что Берлин предлагал Вашингтону «пренебречь санкциями»
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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Администрацию США, которую возглавляет президент Джо Байден, попросили сохранить в действии санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Соответствующее письмо в Белый дом направили сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш и сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин, сообщает Bloomberg. Агентство называет их «двумя ключевыми сенаторами».

В своем послании конгрессмены обратили внимание на сообщения СМИ о том, что «правительство Германии выдвинуло предложение, в соответствии с которым Соединенные Штаты должны будут пренебречь установленными законом санкциями».

По мнению сенаторов, разрешение завершить строительства газопровода — это «неконструктивный шаг» для партнерства США и Германии, которое они называют «краеугольным камнем трансатлантического альянса».

Германия опровергла существование сделки с США по «Северному потоку-2»
Бизнес
Фото:Hannibal Hanschke / AP

Риш и Шахин не пояснили, что имеют в виду. Bloomberg отмечает, что в последнее время в немецких СМИ стали распространяться новости о попытке правительства канцлера Ангелы Меркель заключить сделку с администрацией бывшего президента Дональда Трампа, которая позволила бы завершить строительство газопровода.

РБК направил запрос в пресс-службу компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Впервые о сделке между Берлином и Вашингтоном сообщила газета Die Zeit в сентябре 2020 года. По ее информации, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил Стивену Мнучину, тогда занимавшему пост главы Минфина США, вариант отмены санкций против трубопровода в обмен на миллиардные инвестиции. 9 февраля немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) опубликовала копию письма (pdf.) Мнучину, подписанного Шольцом. Экологи осудили это предложение, назвав его «грязной сделкой за счет третьих лиц». Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце после этого заявила, что Германия не предлагала США никаких сделок.

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«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас он готов более чем на 90%.

США активно выступают против проекта. В декабре 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вышла из проекта и укладка труб была приостановлена на год. С 1 января США ввели очередные ограничения против проекта. Они касаются компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.

Байден назвал газопровод «плохой сделкой для Европы». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что новая администрация оценит меры против строительства трубы, принятые предшественниками.

Президент Владимир Путин не раз говорил, что «Северный поток-2» — исключительно экономический проект, а его строительство не имеет отношения к политике.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Тимофей Дзядко
Северный поток-2 Nord Stream 2 газопровод санкции Джо Байден
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