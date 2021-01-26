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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы»

По словам его пресс-секретаря, новая администрация знает о введенных Трампом санкциях против газопровода и в ближайшее время оценит их эффективность
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Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Президент США Джо Байден считает, что газопровод «Северный поток-2» — «плохая сделка для Европы». Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

«Президент все еще считает «Северный поток-2» плохой сделкой для Европы», — сказала Псаки. Она отметила, что новая администрация оценит меры против строительства трубы, принятые предшественниками.

«Мы знаем, что предыдущая администрация вводила против газопровода новые санкции. Сейчас мы проводим обзор этих мер и консультируемся с нашими европейскими партнерами», — добавила пресс-секретарь. Псаки отметила, что тема «Северного потока-2» обсуждалась во время телефонных переговоров Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

РБК обратился за комментарием к оператору строительства газопровода — компании Nord Stream 2 AG.

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О том, что «Северный поток-2» не выгоден для европейских стран, Байден говорил еще в 2016 году, когда занимал должность вице-президента Соединенных Штатов. Он сказал тогда, что Европе необходимо диверсифицировать источники энергопоставок.

По словам Энтони Блинкена, чью кандидатуру на пост госсекретаря США утвердил сенат, Байден будет предпринимать меры для остановки строительства трубопровода, в частности он планирует убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать его строительство.

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Если повлиять на европейских политиков не удастся, то новый президент начнет рассматривать другие варианты воздействия. «Знаю, что он (Байден. — РБК) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше [проект «Северный поток-2»]», — сказал Блинкен.

Меркель назвала неуместными санкции США против «Северного потока-2»
Политика
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

В свою очередь, правящая коалиция Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» имеет исключительное значение для энергетики страны, а попытки остановить его строительство со стороны Вашингтона являются вмешательством во внутренние дела ФРГ.

21 января Меркель назвала новые ограничения США против газопровода неуместными. «Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно», — сказала канцлер.

Авторы
Наталия Анисимова, Михаил Котляр
При участии
Тимофей Дзядко
Северный поток-2 Джо Байден Джен Псаки Белый дом
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