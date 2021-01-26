Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы»

По словам его пресс-секретаря, новая администрация знает о введенных Трампом санкциях против газопровода и в ближайшее время оценит их эффективность

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Президент США Джо Байден считает, что газопровод «Северный поток-2» — «плохая сделка для Европы». Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

«Президент все еще считает «Северный поток-2» плохой сделкой для Европы», — сказала Псаки. Она отметила, что новая администрация оценит меры против строительства трубы, принятые предшественниками.

«Мы знаем, что предыдущая администрация вводила против газопровода новые санкции. Сейчас мы проводим обзор этих мер и консультируемся с нашими европейскими партнерами», — добавила пресс-секретарь. Псаки отметила, что тема «Северного потока-2» обсуждалась во время телефонных переговоров Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

РБК обратился за комментарием к оператору строительства газопровода — компании Nord Stream 2 AG.