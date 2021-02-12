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Spiegel назвал сроки возобновления строительства «Северного потока-2»

Ранее судно-трубоукладчик «Фортуна» прекратило работы из-за непогоды. По информации газеты, строительство начнется на следующей неделе. Власти Дании заявили, что проект планируется завершить в апреле
«Газпром» RU000A0ZZES2 ₽1 078,85 -0,01% Купить
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Строительство финального участка газопровода «Северный поток-2» в водах Дании, которое было остановлено из-за шторма, возобновится на следующей неделе. Об этом сообщила газета Spiegel со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что работы возобновились в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море в прошлые выходные. Однако уже через несколько сотен метров российскому трубоукладчику «Фортуна» пришлось свернуть работы из-за наступления холодного атмосферного фронта.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

В «Газпроме» назвали сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока-2»
Бизнес
Фото:Alex Kraus / Bloomberg

6 февраля Nord Stream 2 AG сообщила, что «Фортуна» приступила к укладке труб после прибытия к месту строительства в январе и успешного проведения морских испытаний.

Датское морское управление позже сообщило, что строительство 147-километрового участка газопровода в водах королевства завершится в апреле 2021 года, когда будут уложены обе нитки трубы. Ведомство отметило, что в связи с этим в радиусе 1,5 км от места работы «Фортуны» временно установлена запретная зона. К судам сопровождения — «Балтийскому исследователю», «Мурману» и другим — запрещено приближаться к месту работ ближе чем на 500 м.

Работы с препятствиями: хроника строительства «Северного потока-2»
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11 февраля в рамках выездного межотраслевого мероприятия «ОПК — ТЭК 2021» заместитель начальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов сообщил, что введение сооружения в эксплуатацию ожидается в 2021 году.

«Северный поток-2» — магистральный газопровод мощностью 55 млрд куб. м в год, состоящий из двух ниток общей протяженностью почти 2,5 тыс. км и проходящий по дну Балтийского моря. Он должен соединить Россию и Германию и обеспечить европейских потребителей российским газом в обход Украины.

В США проект считают угрозой энергетической безопасности Европы и инструментом экономического воздействия Москвы. На протяжении последних двух лет Вашингтон ввел множество санкций против оператора проекта, его основных партнеров, а также большинства компаний, которые так или иначе участвуют в его завершении. Изначально укладку труб планировалось завершить в конце 2019 года, но из-за американских санкций работы были приостановлены при готовности газопровода в 90%.

«Газпром» подтвердил сроки окончания монтажа «Северного потока-2» в Дании
Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Очередной пакет мер против «Северного потока-2» США приняли в декабре 2020 года в рамках оборонного бюджета. Он предполагает санкции против компаний, которые занимаются сертификацией и страхованием проекта. Кроме того, Вашингтон требует от своих партнеров по НАТО остановить строительство в связи с российской «агрессией» и ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным. В Берлине неоднократно заявляли о намерении достроить газопровод, а действия США называли попытками вмешательства во внутренние дела Германии.

В прошлом году немецкие экологи опубликовали письмо якобы от имени министра финансов ФРГ Олафа Шольца своему американскому коллеге Стиву Мнучину, в котором предлагались многомиллиардные инвестиции в экономику США в обмен на отмену санкций против «Северного потока-2». В феврале министр экологии Германии Свенья Шульце опровергла эту информацию.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Людмила Подобедова
Северный поток-2 газопровод Германия Россия
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