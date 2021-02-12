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В ОНК заявили об ударе полицейским арестованного в Сахарово

У центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где содержатся задержанные на акциях протеста в Москве
У центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где содержатся задержанные на акциях протеста в Москве (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Один из арестованных, находящийся в спецприемнике в Сахарово, заявил, что полицейский ударил его во время опроса, рассказала РБК член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«Проводился опрос. Когда человек заявил, что берет 51-ю статью Конституции, сотрудник его ударил. У него осталась царапина и след от удара», — объяснила она. Ст. 51 Основного закона дает гражданину право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.

По словам Литвинович, Комитет против пыток готов помочь пострадавшему.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и ряде других российских городов прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его арестовали 18 января в рамках дела «Ив Роше», а 2 февраля заменили ему условный срок на реальный, отправив на два года и восемь месяцев в колонию общего режима.

В ОНК сообщили о бунте задержанных в спецприемнике в Сахарово
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У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве

По данным «ОВД-Инфо» на протестных акциях 23 января по всей стране было задержано 4 тыс. человек, 31 января — 5,7 тыс. Последняя цифра стала рекордной для России за последние годы. 2 февраля силовики задержали примерно 1 тыс. человек в Москве и Санкт-Петербурге.

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Из-за большого числа задержанных часть из них увезли в центр временного содержания для нелегальных мигрантов в подмосковном Сахарово. При этом задержанные сообщали, что в автозаках им пришлось ждать около 40 часов. В течение долгого времени им не давали воду, еду и не выпускали в туалет. 4 февраля задержанные участники протестных акций рассказали о том, что перед спецприемником выстроилась очередь из автозаков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сказал, что задержанных оказалось больше, чем могут обработать изоляторы.

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