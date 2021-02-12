В ОНК заявили об ударе полицейским арестованного в Сахарово

У центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где содержатся задержанные на акциях протеста в Москве (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Один из арестованных, находящийся в спецприемнике в Сахарово, заявил, что полицейский ударил его во время опроса, рассказала РБК член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«Проводился опрос. Когда человек заявил, что берет 51-ю статью Конституции, сотрудник его ударил. У него осталась царапина и след от удара», — объяснила она. Ст. 51 Основного закона дает гражданину право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.

По словам Литвинович, Комитет против пыток готов помочь пострадавшему.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и ряде других российских городов прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его арестовали 18 января в рамках дела «Ив Роше», а 2 февраля заменили ему условный срок на реальный, отправив на два года и восемь месяцев в колонию общего режима.