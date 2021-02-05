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В ОНК сообщили о бунте задержанных в спецприемнике в Сахарово

У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве
У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Задержанные во время несанкционированных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве устроили бунт в спецприемнике в Сахарово. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович в своем Telegram-канале.

«До нашего прихода ситуация была очень острой, люди бунтовали, стучали, кричали. Мы прошли все бунтовавшие камеры, все проблемы записали, с людьми поговорили, пошли решать их проблемы, частично решили сразу», — написала Литвинович.

Видео: litvinovichm/Telegram
Видео: litvinovichm/Telegram
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Она опубликовала видео, на котором запечатлены двери камер спецприемника и громкий стук. По словам члена ОНК, 4 февраля она привезла в Сахарово воду, тапочки, шампунь, мыло, зубную пасту. Самой большой проблемой заключенных был доступ к телефонам и личным вещам.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве, ЦВСИГ в Сахарово.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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Начальник Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово Алексей Лагода накануне сообщил, что в спецприемнике находятся 812 задержанных в результате несогласованных акций в Москве. При этом в центре всего 966 мест и свободных больше нет.

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После этого уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова заявила, что из-за нехватки мест в столичных спецприемниках задержанных на митингах перевозят в центр временного содержания иностранных граждан подмосковного Егорьевска.

Начальник спецприемника в Сахарово назвал число содержащихся арестованных
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Митинги в поддержку Навального прошли в Москве и других российских городах 23 и 31 января, а также 2 февраля после решения суда о замене оппозиционеру условного срока реальным по делу «Ив Роше».

По данным правозащитников, на акциях 23 и 31 января по всей стране задержали 4,5 и 5,7 тыс. человек, что стало рекордом для России. 2 февраля в Москве и Петербурге задержали в общей сложности около 2,5 тыс. человек.

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