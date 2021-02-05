В ОНК сообщили о бунте задержанных в спецприемнике в Сахарово

У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Задержанные во время несанкционированных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве устроили бунт в спецприемнике в Сахарово. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович в своем Telegram-канале.

«До нашего прихода ситуация была очень острой, люди бунтовали, стучали, кричали. Мы прошли все бунтовавшие камеры, все проблемы записали, с людьми поговорили, пошли решать их проблемы, частично решили сразу», — написала Литвинович.

Видео: litvinovichm/Telegram

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Она опубликовала видео, на котором запечатлены двери камер спецприемника и громкий стук. По словам члена ОНК, 4 февраля она привезла в Сахарово воду, тапочки, шампунь, мыло, зубную пасту. Самой большой проблемой заключенных был доступ к телефонам и личным вещам.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве, ЦВСИГ в Сахарово.