В Кремле ответили на сообщения о переполненных после протестов изоляторах

По словам пресс-секретаря президента, говорить надо не о переполненных камерах и автозаках, а о том, что «это люди, которые приняли участие в незаконных акциях»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что часть задержанных провела много времени в автозаках, а камеры изоляторов переполнены, сообщает корреспондент РБК.

«Задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки. К сожалению, возникают такие последствия. Но говорить нужно не о последствиях, а о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков также добавил, что соответствующие органы сейчас принимают все необходимые меры, чтобы решить ситуацию.