В Кремле ответили на сообщения о переполненных после протестов изоляторах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 75,73 (-0,35) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 90,92 (-0,64) Инвестиции, 14:01
Конструктор вечеринки: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 14:49 Фигурист из группы Алексея Мишина победил на юниорском чемпионате России Спорт, 14:38 Фигурист рассказал о хороших отношениях с Тутберидзе после ухода от нее Спорт, 14:33 Москва возглавила европейский рейтинг по ценам на аренду элитного жилья Недвижимость, 14:33 В Кремле ответили на жалобы задержанной на угрозы в отделении полиции Политика, 14:31 «Гонка за недвижимостью»: какие квартиры в Москве продаются лучше всего Недвижимость, 14:24 Алиса Фрейндлих сдала отрицательный тест на COVID-19 Общество, 14:22 В Москве задержали еще одного фигуранта дела о нападении на полицию Политика, 14:20 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 14:18 В Москве перед спецприемником ночью скопилась очередь из автозаков Политика, 14:17 Kia Rio отобрала у Lada Granta титул самой популярной модели в России Авто, 14:15 «Зенит» выиграл пятый матч подряд на сборе в Дубае Спорт, 14:10 Беглов внес в ЗакС Петербурга проект о праздновании дня сотрудника ФСИН Политика, 14:04 Глава музея при храме Минобороны перешла на работу в театр Богомолова Общество, 13:59
Дело Навального ,  
0 

В Кремле ответили на сообщения о переполненных после протестов изоляторах

По словам пресс-секретаря президента, говорить надо не о переполненных камерах и автозаках, а о том, что «это люди, которые приняли участие в незаконных акциях»

Фото:msuprotes / Telegram Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram Фото:vk_moscow / VK Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram
Фото: msuprotes / Telegram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что часть задержанных провела много времени в автозаках, а камеры изоляторов переполнены, сообщает корреспондент РБК.

«Задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки. К сожалению, возникают такие последствия. Но говорить нужно не о последствиях, а о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков также добавил, что соответствующие органы сейчас принимают все необходимые меры, чтобы решить ситуацию.

В Кремле ответили на сообщения о содержании людей в автозаках 40 часов
Общество
Дмитрий Песков

На вопрос о том, как президент Владимир Путин воспринимает людей, которые мирно ведут себя на акциях, Песков ответил, что президент воспринимает их как граждан России, которые нарушают закон и участвуют в незаконных акциях.

Издание «ОВД-Инфо» сообщило, что часть людей, которым был назначен административный арест, вынуждена часами сидеть в автозаках. Объясняется это тем, что места закончились в том числе и в Центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово (Новая Москва).

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Каким будет шопинг в 2021 году — прогноз Facebook Больничные и декретные отпуска. Что поменялось для работодателей Как амбициозный индийский стартап рвется заменить Facebook

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Адвокат Федор Сирош рассказал РБК, что в Сахарово в камере на восемь человек разместили 28. Одна из арестованных, Дарья Зимина, рассказала РБК, что ее задержали 2 февраля, а накануне Мещанский суд арестовал ее на 15 суток. В автозаке она провела семь часов. «Мы приехали вчера в 10 вечера и до 5 утра сидели в автобусах, без отопления. Сотрудники полиции отказывали нам в прогревании автобусов. Было очень много автозаков. На момент, когда нас — 22 девушки — завели в общую камеру, было еще 3–4 автозака в очереди. Нас не кормили с 6 утра 2 февраля. Иногда волонтерам удавалось передать еду», — сказала она.

Авторы
Полина Химшиашвили, Артем Филипенок, Любовь Порываева
изолятор автозак Дмитрий Песков Алексей Навальный протест
Материалы по теме
В ОНК ответили на данные о задержанных, просидевших 40 часов в автозаках
Общество
В Кремле ответили на сообщения о содержании людей в автозаках 40 часов
Общество
Ректор ВШЭ пообещал не наказывать за участие в митингах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter