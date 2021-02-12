Штаб Бабарико сообщил об обвинении Колесниковой и Знака в заговоре

Мария Колесникова и Максим Знак (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову и юриста КС Максима Знака обвинили по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе в заговоре с целью захвата власти. Об этом сообщил штаб представителя белорусской оппозиции Виктора Бабарико в Telegram.

По данным Бабарико, Колесникову и Знака обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК Белоруссии) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Ранее Колесниковой и Знаку также предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

Как сообщает Tut.by со ссылкой на адвоката Дмитрия Лаевского, Знаку предъявили обвинение в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования 10 февраля. Защита знака — Лаевский и Евгений Пыльченко — считают предъявленные ему обвинения примером давления на профессиональное сообщество. Они также назвали недопустимым такое преследование.

РБК направил запрос в пресс-службу СК Белоруссии.