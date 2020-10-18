Тихановскую и Колесникову выдвинули на Нобелевскую премию мира

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Ван Дейка из «Ливерпуля» прооперируют из-за травмы колена Спорт, 21:56 Жириновский предложил запретить выезд из России из-за вспышки COVID-19 Политика, 21:45 В Воронеже произошел пожар на складе Общество, 21:34 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 21:21 В Карабахе сообщили о еще 37 погибших армянских военных Общество, 21:10 Умер заболевший COVID-19 основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум Общество, 21:07 В клубе рассказали о состоянии здоровья сына Черчесова Спорт, 21:05 Команда Моуриньо упустила преимущество в три мяча в лондонском дерби Спорт, 21:03 «Ростов» одержал третью победу за четыре последних матча Спорт, 21:00 Тихановскую и Колесникову выдвинули на Нобелевскую премию мира Политика, 20:59 В «Рубине» заявили о готовности дойти до CAS после инцидента с судьей Спорт, 20:28 Правозащитники заявили о свыше 100 задержанных в Белоруссии Политика, 20:26 Почему стоит иметь собственный автомобиль в 2020 году 20:16 В АТОР назвали срок возобновления въездного туризма в России Общество, 20:13
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Тихановскую и Колесникову выдвинули на Нобелевскую премию мира

Светлана Тихановская и&nbsp;Мария Колесникова
Светлана Тихановская и Мария Колесникова (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Белорусских оппозиционеров Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом заявил норвежский депутат Гейр Тоскедал, передает издание Vart Land.

Черные дыры и гепатит: за что дали Нобелевские премии в 2020 году
Фотогалерея 

«Оппозиционные политики Белоруссии обладают удивительным мужеством. Они устраивают мирные демонстрации, несмотря на то что власти применяют насилие против них», — передает газета слова депутата.

В основаниях выдвижения кандидатур говорится, что Тихановская, Колесникова и Цепкало заслуживают высокой награды за борьбу «за честные выборы» и вдохновение на «мирное противостояние нелегитимному режиму в Белоруссии».

Президенты и организации: лауреаты Нобелевской премии мира последних лет
Фотогалерея 

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, после президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10%.

После проведения голосования оппозиция потребовала обнуления результатов и проведения новых выборов, заявив о большом количестве фальсификаций. Протестующие также не согласны с объявленными результатами. Лукашенко, в свою очередь, считает, что выборы прошли честно, а протесты в Белоруссии спровоцированы западными странами.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Оппозиция 14 августа создала координационный совет, который должен был передать Тихановской власть в стране до повторных выборов. Представительницами объединенного штаба оппозиции являются Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

В 2020 году по решению норвежского Нобелевского комитета премию мира получила Всемирная продовольственная программа — гуманитарная организация ООН — за «усилия по борьбе с голодом, за вклад, который она внесла в улучшение условий жизни в районах, затронутых конфликтами, и за ее действия в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве оружия в войнах и конфликтах».

Годом ранее Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абий Ахмед Али «за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей».

Согласно уставу Нобелевского комитета, на премию мира кандидатов могут выдвигать члены национальных парламентов и правительств различных стран,
члены международных судов, ректоры университетов, директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики, лица, награжденные Нобелевской премией мира, действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета и другие. При этом для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется.

Нобелевская премия мира Белоруссия оппозиция
Материалы по теме
Глава WFP поблагодарил Нобелевский комитет за премию мира
Общество
В Кремле поздравили с Нобелевской премией продовольственную программу ООН
Политика
Нобелевскую премию мира дали за борьбу с применением голода в виде оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter