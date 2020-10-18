Тихановскую и Колесникову выдвинули на Нобелевскую премию мира

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, после президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10%.

После проведения голосования оппозиция потребовала обнуления результатов и проведения новых выборов, заявив о большом количестве фальсификаций. Протестующие также не согласны с объявленными результатами. Лукашенко, в свою очередь, считает, что выборы прошли честно, а протесты в Белоруссии спровоцированы западными странами.

Оппозиция 14 августа создала координационный совет, который должен был передать Тихановской власть в стране до повторных выборов. Представительницами объединенного штаба оппозиции являются Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

В 2020 году по решению норвежского Нобелевского комитета премию мира получила Всемирная продовольственная программа — гуманитарная организация ООН — за «усилия по борьбе с голодом, за вклад, который она внесла в улучшение условий жизни в районах, затронутых конфликтами, и за ее действия в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве оружия в войнах и конфликтах».

Годом ранее Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абий Ахмед Али «за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей».

Согласно уставу Нобелевского комитета, на премию мира кандидатов могут выдвигать члены национальных парламентов и правительств различных стран,

члены международных судов, ректоры университетов, директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики, лица, награжденные Нобелевской премией мира, действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета и другие. При этом для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется.