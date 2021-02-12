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Политика ,  
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Глава МИД Белоруссии назвал сроки встречи Лукашенко и Путина

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Константин Завражин / Sputnik / AP)

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина может состояться в конце февраля. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает ТАСС.

По словам Владимира Макея, главы государств обсудят на переговорах конкретные вопросы углубления интеграции России и Белоруссии.

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«С учетом пандемической ситуации, с учетом того, что в последнее время происходит вокруг наших государств, я думаю, что президентам Беларуси и России будет, о чем поговорить. Более того, уверен, что на столе у них в повестке дня будут и конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции между нашими государствами», — сказал глава белорусского МИДа.

О том, что готовится визит белорусского лидера в Россию, Кремль сообщил 10 февраля. Повестка встречи российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко формируется, говорить о деталях преждевременно, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что тема нового кредита, размер которого может составить более $3 млрд, будет затронута на переговорах президентов. Минск хотел бы получить доступ к остатку средств, которые выделялись на строительство Белорусской АЭС, отмечает издание.

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В ходе последней встречи с белорусским коллегой, которая прошла в сентябре, Путин объявил о предоставлении Минску кредита на $1,5 млрд. Минфин России пояснял, что два рублевых межгосударственных кредита эквивалентом $500 млн Москва предоставит в 2020 и 2021 году. Помимо этого, Белоруссии выдали валютный кредит на $500 млн через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

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