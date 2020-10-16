Белоруссия получила от Евразийского фонда стабилизации кредит на $500 млн

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Белоруссия получила кредит в размере $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Средства предоставляются сроком до десяти лет со льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку», — говорится в сообщении.

В пресс-службе фонда подчеркнули, что предоставили средства для поддержки бюджета республики в условиях негативных последствий пандемии коронавируса. Деньги пойдут на оптимизацию налоговых льгот, поддержку здравоохранения и другие необходимые меры.

В Министерстве финансов республики уточнили, что соглашение о предоставлении кредита было заключено 12 октября. Средства уже поступили в белорусский бюджет в полном объеме.