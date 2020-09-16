Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

Россия планирует одолжить Белоруссии $1 млрд в 2020–2021 годах и обеспечить предоставление Минску еще $500 млн по линии евразийского антикризисного фонда. Об этом рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия планирует предоставить Белоруссии рублевый межгосударственный кредит эквивалентом $500 млн в этом году и еще один такой же кредит в 2021 году, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов, передал корреспондент РБК. Помимо этого, Россия инициирует выделение Белоруссии валютного кредита на $500 млн через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в текущем году, сообщил Силуанов.

Таким образом, до конца 2020 года Белоруссия получит $1 млрд от России напрямую и от антикризисного фонда Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Оставшиеся $500 млн Минск получит в следующем году

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин объявил во время визита белорусского президента Александра Лукашенко, что Россия «предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд». Теперь Силуанов уточнил, что непосредственно российское правительство одолжит Минску в общей сложности $1 млрд в этом году и в следующем.

По словам министра, кредит от ЕФСР будет номинирован в долларах, а средства от России поступят в рублях. Стоимость межправительственного кредита будет привязана к доходности российских облигаций федерального займа (ОФЗ) «с небольшой премией». Ставки по валютным кредитам ЕФСР зависят от средней стоимости облигаций России и Казахстана, уточнил Силуанов.

Финансовая помощь от России и ЕФСР «в целом поддержит платежный баланс Белоруссии», сказал министр. Предоставляя межправительственный кредит, Россия поставит условие перед Белоруссией не допускать просрочек по двустороннему долгу, а также по обязательствам перед российскими компаниями с госучастием (включая ВЭБ.РФ). Никаких просрочек у Белоруссии нет, подчеркнул Силуанов, все обязательства выполняются своевременно и в полном объеме.