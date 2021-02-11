Кремль ответил на сообщения о планах Лукашенко обсудить с Путиным кредит

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Сергей Чириков / Reuters)

Повестка встречи российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко формируется, говорить о деталях преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Белоруссии Лукашенко, пока преждевременно говорить», — сказал представитель Кремля.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что тема нового кредита, размер которого может составить более $3 млрд, будет затронута на переговорах президентов. Минск хотел бы получить доступ к остатку средств, которые выделялись на строительство Белорусской АЭС, отмечает издание.

О том, что визит белорусского лидера в Россию готовится, Кремль сообщил накануне. «Коммерсантъ» пишет, что переговоры могут пройти 22 или 25 февраля в Сочи.