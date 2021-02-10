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Епархия отстояла в суде право на захваченный на Урале храм

Монахиня на территории Среднеуральского женского монастыря
Монахиня на территории Среднеуральского женского монастыря (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Арбитражный суд Свердловской области признал право Екатеринбургской епархии на здание храма в Среднеуральском женском монастыре, захваченном сторонниками арестованного бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщает ТАСС.

«Арбитражный суд решил исковые требования удовлетворить, признать права собственности за централизованной религиозной организацией Екатеринбургская епархия Русской православной церкви», — сказала судья.

Руководитель информационного отдела епархии, протоиерей Максим Миняйло отметил в разговоре с РБК, что решение суда узаконило за Екатеринбургской епархией и Русской православной церковью здание храма «Спорительница хлебов».

«Это первый шаг по приведению в порядок юридического статуса данного монастыря, который строился благотворителями и многочисленным народом как монастырь Русской православной церкви Екатеринбургской епархии», — сказал он.

Миняйло напомнил, что в январе епархия зарегистрировала Среднеуральский женский монастырь в качестве отдельного юридического лица. «До этого момента деятельность этого монастыря проходила через юридическое лицо Екатеринбургской епархии», — пояснил он. Монастырь не был зарегистрирован раньше, так как «его насельники страшились принятия налоговых документов учета» и предпочитали свести до минимума количество бумаг, рассказал протоиерей.

«Руководителем монастыря с 2005 года канонически, а теперь и формально-юридически является игумения Варвара (Крыгина)», — добавил он.

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Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)

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Летом 2020 года схиигумен Сергий был отстранен от служения за критику церковных и светских властей в своих проповедях. Он выступал против закрытия храмов во время эпидемии коронавируса и заявлял о попытках «чипизации» населения.

Затем схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и со своими сторонниками фактически захватил обитель. После этого он был лишен сана и отлучен от церкви.

Сейчас бывший священнослужитель находится под арестом. Задержали его в ночь на 29 декабря. Силовики взяли штурмом захваченный Сергием монастырь. Против экс-схимонаха возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций) и ст. 330 УК (самоуправство).

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