Епархия отстояла в суде право на захваченный на Урале храм

«Руководителем монастыря с 2005 года канонически, а теперь и формально-юридически является игумения Варвара (Крыгина)», — добавил он.

Летом 2020 года схиигумен Сергий был отстранен от служения за критику церковных и светских властей в своих проповедях. Он выступал против закрытия храмов во время эпидемии коронавируса и заявлял о попытках «чипизации» населения.

Затем схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и со своими сторонниками фактически захватил обитель. После этого он был лишен сана и отлучен от церкви.

Сейчас бывший священнослужитель находится под арестом. Задержали его в ночь на 29 декабря. Силовики взяли штурмом захваченный Сергием монастырь. Против экс-схимонаха возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций) и ст. 330 УК (самоуправство).