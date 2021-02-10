Епархия отстояла в суде право на захваченный на Урале храм
Арбитражный суд Свердловской области признал право Екатеринбургской епархии на здание храма в Среднеуральском женском монастыре, захваченном сторонниками арестованного бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщает ТАСС.
«Арбитражный суд решил исковые требования удовлетворить, признать права собственности за централизованной религиозной организацией Екатеринбургская епархия Русской православной церкви», — сказала судья.
Руководитель информационного отдела епархии, протоиерей Максим Миняйло отметил в разговоре с РБК, что решение суда узаконило за Екатеринбургской епархией и Русской православной церковью здание храма «Спорительница хлебов».
«Это первый шаг по приведению в порядок юридического статуса данного монастыря, который строился благотворителями и многочисленным народом как монастырь Русской православной церкви Екатеринбургской епархии», — сказал он.
Миняйло напомнил, что в январе епархия зарегистрировала Среднеуральский женский монастырь в качестве отдельного юридического лица. «До этого момента деятельность этого монастыря проходила через юридическое лицо Екатеринбургской епархии», — пояснил он. Монастырь не был зарегистрирован раньше, так как «его насельники страшились принятия налоговых документов учета» и предпочитали свести до минимума количество бумаг, рассказал протоиерей.