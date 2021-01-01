Появилось видео штурма силовиками Среднеуральского монастыря

Бывший схимонах Сергий, который летом фактически захватил монастырь, задержан, сообщают СМИ. В монастыре идут обыски

Лишенный сана схиигумен Сергий (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Силовики провели штурм в Среднеуральском женском монастыре, сообщают Ura.ru и Znak.com. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) задержан, пишут «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В официальном сообществе паломников монастыря появилось видео штурма. Как пишет «Коммерсантъ-Урал», ранее в окружении экс-схимонаха Сергия сообщили о том, что в монастырь едет спецгруппа силовиков из Москвы, которые собираются его арестовать. Из-за этого сторонники экс-схимонаха организовали круглосуточное дежурство по периметру монастыря.

По данным источника ТАСС, на территории монастыря проводят обыски. Причиной задержания, по словам собеседника агентства, стал видеоролик на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников «умереть за Россию». Ранее Сергия уже дважды штрафовали за проповеди по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.

Адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила, что на территории монастыря «везде идут обыски», а сотрудники правоохранительных органов не предоставили оснований для их проведения. По ее словам, у монастыря находится «очень много силовиков», а также стоят автобусы и машины.