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Появилось видео штурма силовиками Среднеуральского монастыря

Бывший схимонах Сергий, который летом фактически захватил монастырь, задержан, сообщают СМИ. В монастыре идут обыски
Лишенный сана схиигумен Сергий
Лишенный сана схиигумен Сергий (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Силовики провели штурм в Среднеуральском женском монастыре, сообщают Ura.ru и Znak.com. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) задержан, пишут «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В официальном сообществе паломников монастыря появилось видео штурма. Как пишет «Коммерсантъ-Урал», ранее в окружении экс-схимонаха Сергия сообщили о том, что в монастырь едет спецгруппа силовиков из Москвы, которые собираются его арестовать. Из-за этого сторонники экс-схимонаха организовали круглосуточное дежурство по периметру монастыря.

По данным источника ТАСС, на территории монастыря проводят обыски. Причиной задержания, по словам собеседника агентства, стал видеоролик на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников «умереть за Россию». Ранее Сергия уже дважды штрафовали за проповеди по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации. 

Адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила, что на территории монастыря «везде идут обыски», а сотрудники правоохранительных органов не предоставили оснований для их проведения. По ее словам, у монастыря находится «очень много силовиков», а также стоят автобусы и машины.

Бывшего схимонаха Сергия задержали в Среднеуральском монастыре
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В середине июня Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря и фактически захватил в нем власть. В проповедях, которые публиковались после захвата монастыре на YouTube-канале сторонников схимонаха, Сергий называл коронавирус выдумкой, заявлял об угрозе «чипизации» населения, вреде от 5G и требовал смены власти в России.

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В июле схимонаха Сергия лишили сана, признав виновным в нарушении священнической присяги, а в сентябре церковный суд отлучил его от церкви. По заявлению епархии было возбуждено два уголовных дела, связанных с инцидентами в монастыре, по ч. 3 ст. 148 УК («Нарушение права на вероисповедание») и ст. 330 УК («Самоуправство»). Сергий проходил по ним как свидетель.

Автор
Анастасия Батманова
монастырь Урал
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