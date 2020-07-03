Захватившего монастырь на Урале схиигумена Сергия лишили сана

«Духовника Натальи Поклонской» лишили сана, ранее ему уже было запрещено священнослужение. Схиигумен Сергий выступал против закрытия храмов во время эпидемии, рассказывал в проповедях о чипизации и «захватил» женский монастырь

Верующие у Екатеринбургской митрополии РПЦ, где проходит заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Церковный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия, отрицавшего реальность коронавируса и захватившего вместе со своими последователями Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя суда, протоиерея Николая Малета.

«Завершилось очередное заседание церковно-епархиального суда... Постановили: первое — признать схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов… Второе — низвергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана», — сказал Малет.

Сергия отстранили от служения за критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов во время эпидемии коронавируса. Схиигумен, которого называют духовником депутата Натальи Поклонской, называл вирус выдумкой, а также проклинал всех, кто закрывает храмы. «Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род!» — заявлял он в одной из видеозаписей. Сергий также говорил о попытках «чипизации» населения, выступал против ИНН и призывал к «восстановлению контроля» в стране. Полиция усмотрела в его словах признаки разжигания ненависти.

В конце мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении и лишил схиигумена Сергия права ношения наперсного креста до решения екатеринбурского епархиального суда. Заседание изначально должно был пройти 26 июня, однако сам фигурант на него не явился.