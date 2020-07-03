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Захватившего монастырь на Урале схиигумена Сергия лишили сана

«Духовника Натальи Поклонской» лишили сана, ранее ему уже было запрещено священнослужение. Схиигумен Сергий выступал против закрытия храмов во время эпидемии, рассказывал в проповедях о чипизации и «захватил» женский монастырь
Верующие у Екатеринбургской митрополии РПЦ, где проходит заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия
Верующие у Екатеринбургской митрополии РПЦ, где проходит заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Церковный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия, отрицавшего реальность коронавируса и захватившего вместе со своими последователями Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя суда, протоиерея Николая Малета.

«Завершилось очередное заседание церковно-епархиального суда... Постановили: первое — признать схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов… Второе — низвергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана», — сказал Малет.

«Захвативший» монастырь схиигумен Сергий не явился на церковный суд
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Схиигумен Сергий (Николай Романов)

Сергия отстранили от служения за критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов во время эпидемии коронавируса. Схиигумен, которого называют духовником депутата Натальи Поклонской, называл вирус выдумкой, а также проклинал всех, кто закрывает храмы. «Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род!» — заявлял он в одной из видеозаписей. Сергий также говорил о попытках «чипизации» населения, выступал против ИНН и призывал к «восстановлению контроля» в стране. Полиция усмотрела в его словах признаки разжигания ненависти.

В конце мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении и лишил схиигумена Сергия права ношения наперсного креста до решения екатеринбурского епархиального суда. Заседание изначально должно был пройти 26 июня, однако сам фигурант на него не явился.

Видео

В середине июня схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть. Монахиням, которые были с ним не согласны, пришлось уйти вместе с настоятельницей. Доступ журналистов в монастырь ограничен. 27 июня телеведущая Ксения Собчак заявила, что сторонники Сергия напали на их съемочную группу во время посещения монастыря. По словам журналистки, режиссеру Сергею Ерженкову во время нападения сломали руку, отняли у него камеру и удалили отснятый материал. Собчак заявила, что намерена подать в суд после инцидента.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: религия, Русская православная церковь, монастырь
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