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Суд оставил под арестом бывшего схиигумена Сергия

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) (Фото: moscowcourt / VK)

Московский городской суд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов), обвиняемого в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом РБК сообщили в суде.

Суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста до 28 февраля.

«Мосгорсуд оставил решение районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения», — подчеркнули в суде.

В РПЦ прокомментировали задержание бывшего схиигумена Сергия
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Бывшего схимонаха Сергия задержали в ночь на 29 декабря. Силовики взяли штурмом захваченный Сергием Среднеуральский монастырь. Против схимонаха Сергия возбудили дело по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций) и ст. 330 УК (самоуправство).

Адвокат Дмитрий Савченко, представляющий интересы Среднеуральского монастыря, ранее говорил «Коммерсанту», что поводом для задержания экс-схимонаха Сергия могла быть проповедь под названием «За веру Христа мы на смерть стоим», в которой он приводил в пример историю о добровольном уходе из жизни и спрашивал у собравшихся, готовы ли они умереть «за Россию, за детей, за будущее».

Схиигумен Сергий стал широко известен весной 2020 года из-за проповедей, которые публиковались на YouTube. В них он отрицал опасность «коронавируса» и жестко критиковал закрытие церквей, связывая «псевдопандемию» с деятельностью «мирового правительства».

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В связи с этим Екатеринбургская епархия запретила Сергию проповедовать, служить, исповедовать и причащать. После этого в июне 2020 года Сергий сместил настоятельницу монастыря Варвару и фактически захватил обитель.

Спустя месяц схимонаха Сергия лишили сана, признав виновным в нарушении священнической присяги, а в сентябре церковный суд отлучил его от церкви. Осенью в отношении него возбудили дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря.

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