Суд оставил под арестом бывшего схиигумена Сергия

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) (Фото: moscowcourt / VK)

Московский городской суд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов), обвиняемого в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом РБК сообщили в суде.

Суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста до 28 февраля.

«Мосгорсуд оставил решение районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения», — подчеркнули в суде.

Бывшего схимонаха Сергия задержали в ночь на 29 декабря. Силовики взяли штурмом захваченный Сергием Среднеуральский монастырь. Против схимонаха Сергия возбудили дело по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций) и ст. 330 УК (самоуправство).