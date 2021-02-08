Суд оставил под арестом бывшего схиигумена Сергия
Московский городской суд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов), обвиняемого в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом РБК сообщили в суде.
Суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста до 28 февраля.
«Мосгорсуд оставил решение районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения», — подчеркнули в суде.
Бывшего схимонаха Сергия задержали в ночь на 29 декабря. Силовики взяли штурмом захваченный Сергием Среднеуральский монастырь. Против схимонаха Сергия возбудили дело по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций) и ст. 330 УК (самоуправство).