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Бывший схимонах Сергий объявил об отказе от еды и воды в СИЗО

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) (Фото: пресс-служба Басманного суда)
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), которого накануне суд поместил под стражу, находится в московском СИЗО-7. Претензий к условиям содержания в изоляторе у него нет. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

«Он находится в камере один. Известно, что он отказывается от еды и воды, потому что решил поститься и молиться за москвичей. При этом он голодовкой это не считает», — рассказал правозащитник. Он добавил, что Романов намерен отказываться от еды и питья следующие пять-десять дней.

По словам Мельникова, экс-схимонах подтвердил, что ранее работал в правоохранительных органах и отбывал тюремный срок за убийство. В качестве подтверждения своего раскаяния священник привел в пример библейскую историю о Моисее, который убил египтянина, но стал пророком.

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При этом бывший схимонах отрицает, что в монастыре, который он возглавлял, били детей.

Экс-схимонаха Сергия задержали 29 декабря. Несколько десятков сотрудников ОМОНа штурмом взяли Среднеуральный монастырь, который в июне фактически захватил Романов. В тот же день Басманный суд Москвы отправил его под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему предъявили обвинения по ч. 3 ст. 110.1 (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций) и ст. 330 УК РФ (самоуправство).

По информации СМИ, поводом для задержания стала проповедь под названием «За веру Христа мы на смерть стоим», видео которой было опубликовано в интернете. В ходе своей речи Романов спрашивал прихожан, готовы ли они умереть за Россию. На кадрах видно, что в тот момент слушали бывшего схимонаха в том числе и несовершеннолетние.

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