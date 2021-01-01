Бывший схимонах Сергий объявил об отказе от еды и воды в СИЗО

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), которого накануне суд поместил под стражу, находится в московском СИЗО-7. Претензий к условиям содержания в изоляторе у него нет. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

«Он находится в камере один. Известно, что он отказывается от еды и воды, потому что решил поститься и молиться за москвичей. При этом он голодовкой это не считает», — рассказал правозащитник. Он добавил, что Романов намерен отказываться от еды и питья следующие пять-десять дней.

По словам Мельникова, экс-схимонах подтвердил, что ранее работал в правоохранительных органах и отбывал тюремный срок за убийство. В качестве подтверждения своего раскаяния священник привел в пример библейскую историю о Моисее, который убил египтянина, но стал пророком.

При этом бывший схимонах отрицает, что в монастыре, который он возглавлял, били детей.