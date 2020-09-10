Мятежного схимонаха Сергия отлучили от церкви

Бывший схиигумен Сергий теперь не просто лишен сана, но и отлучен от церкви. Это решение еще должен утвердить патриарх, но в екатеринбургской епархии уже говорят о том, что связь схимонаха с церковью будет «полностью разорвана»

Схиигумен Сергий (Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви лишенного сана схимонаха Сергия, самовольно захватившего женский монастырь, передает «РИА Новости».

Окончательно это решение должен утвердить патриарх Кирилл.

«Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить», — цитирует агентство слова председателя суда Николая Малета.

«Его связь с Русской православной церковью будет окончательно разорвана. Это будет самый страшный момент. И нам, конечно, не хотелось бы, чтобы он наступил», — сообщила официальный представитель епархии Анжела Тамбова, пишет Ura.ru.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал отлучение Сергия. «Как уже верно подмечено моими коллегами, это констатация той ситуации, в которую он поставил себя сам, фактически став вне церкви и церковного общения. Теперь это решение епархиальных властей в положенный срок должно быть утверждено святейшим патриархом», — написал он.