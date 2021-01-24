Из YouTube пропали проповеди арестованного экс-схимонаха Сергия

Они были размещены на канале помощника Сергия Всеволода Романова. Сейчас там нет ни одного ролика. Могучев находится под административным арестом. Самого Сергия обвинили в нескольких преступлениях, он сидит в столичном СИЗО

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) (Фото: Всеволод Могучев / Youtube)

С YouTube-канала Всеволода Могучева, который был помощником бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), удалены все видеозаписи, в том числе видео с обращениями лишенного сана священника и его проповедями.

Сейчас на канале Могучева нет ни одной видеозаписи. Сам последователь опального экс-священника сейчас находится под административном арестом. В конце декабря его арестовали в Екатеринбурге на пять суток из-за неповиновения законному требованию полиции. Позже, как пишет ТАСС, Могучева арестовали по статье о возбуждении ненависти и вражды за пост «ВКонтакте».

Самого Сергия задержали 29 декабря 2020 года в результате штурма Среднеуральского женского монастыря, где летом бывший священник сместил настоятельницу и фактически захватил власть. В штурме участвовали несколько десятков сотрудников ОМОНа.

«Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса», — заявляли в правоохранительных органах. Причиной задержания лишенного сана экс-священника стала его проповедь на YouTube, в котором Сергий призывал своих последователей «умереть за Россию». Слушателями проповеди были, в том числе, несовершеннолетние.