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Общество ,  
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На втором крымском курорте решили подавать воду по графику

Алушта
Алушта (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Алушта переходит на график подачи воды. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мэр города Галина Огнёва.

По ее словам, 17–19 февраля график будет введен в тестовом режиме. В эти дни воду будут подавать с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассмотрит вопрос о переходе на режимную подачу воды с 25 февраля.

«Уважаемые алуштинцы, прошу вас экономить воду. Набирать емкости, а потом их сливать — это не экономия. После ввода графика, если не будет экономии, придется сокращать время подачи воды», — указала Огнёва.

Она указала, что сейчас объем Изобильненского водохранилища составляет 2,8 млн куб. м, суточный приток и расход воды — по 20 тыс. куб. м. Таким образом запас воды не растет. Мэр указала, что часть воды поставляется из источника Джур-Джур.

Ранее графики подачи воды были введены в двух городах полуострова:  в Симферополе подачу воды ограничили четырьмя часами, а в Ялте — шестью часами в сутки.

В сентябре на ограниченную подачу воды пришлось перейти на юге полуострова — в Алуште, Партените и Малом Маяке. В конце ноября в Евпатории отключили горячую воду. Власти обосновали это целями экономии. 

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Проблемы с поставкой воды в регионе начались в 2020 году. В начале февраля прошлого года о дефиците воды заявили в Симферополе. В июне местные власти запустили новый водопровод в крымскую столицу из артезианских вод. Глава республики Сергей Аксенов тогда отмечал, что водопровод должен покрыть четверть потребностей города по водоснабжению.

В конце сентября Аксенов также заявлял о намерении построить опреснительные установки в Крыму. Украинские власти тогда заявили о том, что будут препятствовать реализации этой инициативы. В октябре российское правительство распорядилось направить 8,2 млрд руб. на опреснение воды в Крыму.

До 2014 года вода на полуостров поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу, построенному в 1960-х годах. В 2014 году Крым вошел в состав России, а в 2017 году украинское руководство построило в Херсонской области дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды в Крым.

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