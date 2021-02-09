На втором крымском курорте решили подавать воду по графику

Алушта (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Алушта переходит на график подачи воды. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мэр города Галина Огнёва.

По ее словам, 17–19 февраля график будет введен в тестовом режиме. В эти дни воду будут подавать с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассмотрит вопрос о переходе на режимную подачу воды с 25 февраля.

«Уважаемые алуштинцы, прошу вас экономить воду. Набирать емкости, а потом их сливать — это не экономия. После ввода графика, если не будет экономии, придется сокращать время подачи воды», — указала Огнёва.

Она указала, что сейчас объем Изобильненского водохранилища составляет 2,8 млн куб. м, суточный приток и расход воды — по 20 тыс. куб. м. Таким образом запас воды не растет. Мэр указала, что часть воды поставляется из источника Джур-Джур.

Ранее графики подачи воды были введены в двух городах полуострова: в Симферополе подачу воды ограничили четырьмя часами, а в Ялте — шестью часами в сутки.