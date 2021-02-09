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Дело Навального ,  
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В МВД опровергли хищение передач для арестованных в Сахарово

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Полиция Москвы заявила, что сообщения о хищении гуманитарной помощи для задержанных на несогласованных акциях в Москве и помещенных под арест в центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово, не соответствуют действительности. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по столице.

«Вся помощь, поступившая от Общественной наблюдательной комиссии, ими передана указанной категории лиц», — говорится в сообщении. В полиции заверили, что граждане, отбывающие административный арест в Сахарово, обеспечены всем необходимым.

Ведомство заявило, что «некоторые члены Совета по правам человека при президенте Российской Федерации» распространяют «порочащую честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел» информацию. Тем самым они становятся «участниками спланированной информационной атаки на органы государственной власти России».

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У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве

«В частности, Екатерина Винокурова, которая является членом Совета по правам человека и делает подобные заявления для представителей средств массовой информации, центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России по городу Москве не посещала», — сказали там.

Член СПЧ Винокурова ранее рассказала о пропаже 3 тыс. комплектов постельного белья, переданных арестованным в спецприемник Сахарово. «Мы туда передали еще в субботу 3 тыс. комплектов постельного белья. <...> Но, судя по всему, ни один комплект не передали в камеры. Комплекты были закуплены и переправлены, но «пропали» по пути к арестантам», — сообщала она. Винокурова также рассказала, что «огромная часть» гуманитарной помощи для арестованных «просто исчезла».

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

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Телеканалу РБК начальник спецприемника в Сахарово Алексей Лагода на прошлой неделе сообщал, что в нем находятся 812 участников несанкционированных акций.

Несогласованные с властями акции в поддержку арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального проходили в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля, после замены политику условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. По данным «ОВД-Инфо», всего по стране в ходе акций были задержаны около 12 тыс. человек.

Из-за большого числа задержанных в Москве возникали очереди из автозаков в Сахарово. По словам арестованных, им приходилось сидеть в автозаках до 40 часов, часто без еды и воды, после чего их размещали в переполненных камерах. В столичной полиции заявляли, что опубликованные в Сети кадры с переполненными камерами в Сахарово «не являются объективным отражением ситуации».

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