В МВД опровергли хищение передач для арестованных в Сахарово

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Полиция Москвы заявила, что сообщения о хищении гуманитарной помощи для задержанных на несогласованных акциях в Москве и помещенных под арест в центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово, не соответствуют действительности. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по столице.

«Вся помощь, поступившая от Общественной наблюдательной комиссии, ими передана указанной категории лиц», — говорится в сообщении. В полиции заверили, что граждане, отбывающие административный арест в Сахарово, обеспечены всем необходимым.

Ведомство заявило, что «некоторые члены Совета по правам человека при президенте Российской Федерации» распространяют «порочащую честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел» информацию. Тем самым они становятся «участниками спланированной информационной атаки на органы государственной власти России».

«В частности, Екатерина Винокурова, которая является членом Совета по правам человека и делает подобные заявления для представителей средств массовой информации, центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России по городу Москве не посещала», — сказали там.