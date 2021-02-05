МВД опровергло сообщения о полицейских, съевших продукты для задержанных

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Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге не ели продукты, предназначенные для административно задержанных. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

По данным ГУ МВД, в ночь со 2 на 3 февраля в 33-й отдел полиции Московского района Петербурга доставили несколько граждан, задержанных за правонарушения. Через некоторое время знакомые задержанных приехали к отделу и попросили правоохранителей передать им несколько бутылок с питьевой водой и продукты питания, в том числе фастфуд.

«Дежурные сотрудники приняли передачу и в полном объеме сразу же передали задержанным, что подтверждается в том числе и средствами визуального контроля», — сообщили в главке.

Ранее журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин сообщил в своем Telegram-канале, что волонтеры передали задержанным еду из «Макдональдса», а сотрудники полиции съели часть продуктов. По его данным, речь шла о 33-м отделе полиции.