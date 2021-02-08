С чем столкнулись арестованные и их близкие после массовых задержаний

В случае, если человек потерялся, необходимо написать на сайте ОНК Московской области или позвонить на горячую линию. «Мы без проблем в списках смотрим, есть ли такой. В области проще найти, потому что их не тысячи, поэтому все на учете», — говорит Калугина.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников отмечает, что арестованным дается право на один звонок в день, так он может сообщить близким о том, где находится. «Была проблема в Сахарово, задержка была около двух дней. Это было связано с тем, что много людей попало в спецприемник и не успевали со всеми разобраться и обработать, поэтому были задержки с телефонной связью», — сказал он. Его коллега Ева Меркачева называет еще одну причину, по которой люди не могли сообщить о своем местонахождении. «Им дают один телефон на камеру и каждый вставляет в него свою симкарту. Проблема в том, что симкарты отличаются по размеру и многие из-за этого различия не могут позвонить. Поэтому есть случаи, когда люди не звонили три дня», — говорит Меркачева.

По словам Мельникова, если человек не выходит на связь, необходимо обращаться в ОНК за помощью, потому что в ОВД нужно предъявить достаточно доказательств родства в личном присутствии и подождать пока они ответят на заявление. По телефону они никакой информации не дают, отметил Мельников.



По словам адвоката юридической службы «Апология протеста» Александра Передрука, аналогичная ситуация была в Петербурге: «Людей сначала начали увозить для отбывания административного ареста в отдаленные города — в частности, в Лугу. Интересно, каким образом люди оттуда должны будут возвращаться», — рассказал он.



Адвокатов и членов ОНК не допускали к задержанным в отделах полиции из-за плана «Крепость» (как писал «ОВД-Инфо», его вводят при реальной угрозе или в учебных целях, при нем вход и выход в здание полностью перекрывают).

Как сообщила РБК адвокат Марина Агальцова, такое бывало и раньше, но сейчас случаи стали массовыми. Леонид Драбкин говорит, что из работавших с организацией адвокатов в ОВД удалось попасть только одному. «Обычно «Крепость» вводят на несколько часов, потом снимают. Сейчас это тотально», — пояснил он.

Задержанные долго находились в автозаках

«Если раньше мы говорили: безобразие, людей пять часов держали в машине, то теперь мы видим 27, 30 часов», — рассказал РБК член СПЧ, председатель общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин.

Нужно принять каждого, а это отдельная процедура с огромным количеством временных ресурсов, отметил адвокат юридической службы «Апология протеста» Александр Передрук.

В отделах полиции не хватало сотрудников. «Очень длительно составлялись протоколы. Это было связано как с тем, что в большинстве отделов не было создано усиленных групп по разбору, так и с тем, что сотрудники элементарно не знали, что писать, как оформлять», — рассказал Андрей Бабушкин.

Невозможность принести передачу

Тяжело было как задержанным, так и сотрудникам, которые не успевают принимать передачи и водить арестованных на прогулку, считает Бабушкин. «Представьте, сотрудник должен досмотреть и принять в день восемь передач, а принимает 60», — рассказал юрист. По его словам, в Сахарово в связи с этим продлили прием передач до восьми вечера, однако там все равно необходимо усиление личного состава. Передрук в свою очередь отметил, что не хватает спецприемников, «где относительно адекватные условия содержания». Люди находятся либо в переполненных местах, либо их отправляют в различные изоляторы временного содержания, которые предназначены абсолютно для других целей, пояснил адвокат.

На несогласованных акциях протеста в России 23 и 31 января были поставлены рекорды по числу задержанных. 23 января число задержанных в России, по данным «ОВД-Инфо» достигло 4 тыс. человек, в Москве были задержаны 1,5 тыс. человек, в Петербурге — 500 человек. 31 января число задержанных было еще больше — почти 5,7 тыс. человек, в Москве — 1,8 тыс., в Петербурге — 1,3 тыс.

Из-за большого числа задержанных в Москве неоднократно возникали очереди из автозаков, которые стояли у Центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве. Арестованные рассказывали, что провели в автозаках до 30 часов, зачастую без еды и питья. А после выгрузки из машин из размещали в переполненных камерах. В Сети появилось множество фотографий камер, рассчитанных на 8 человек, в которых находилось почти 30 арестованных.

Как позже сообщил телеканалу РБК начальник спецриемника в Сахарово Алексей Лагода, там находится 812 человек участников несанкционированных акций. По его словам, вместимость центра составляет 966 мест, но свободных мест в спецприемнике нет, так как вместе с арестованными после митингов в центре также содержатся иностранцы, которые нарушили миграционное законодательство. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова рассказала, что часть задержанных перевели в центр временного содержания иностранных граждан в Егорьевске. «В Москве изоляторы переполнены, поэтому людей, задержанных в ходе несанкционированных митингов, перемещают в Подмосковье», — добавила она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил тогда, что соответствующие органы сейчас принимают все необходимые меры, чтобы решить ситуацию. «Задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки. К сожалению, возникают такие последствия. Но говорить нужно не о последствиях, а о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — заявил пресс-секретарь президента.

В ГУ МВД по Москве заявили, что опубликованные в Сети фотографии из спецприемника в Сахарово «не являются объективным отражением ситуации». Эти снимки были сделаны «доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления» людьми. Позже их разместили «в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории», заверили в МВД.