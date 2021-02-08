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С чем столкнулись арестованные и их близкие после массовых задержаний

РБК поговорил с адвокатами, правозащитниками и представителями властей о проблемах после массовых задержаний на несогласованных акциях
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Правоохранительная система России оказалась не готова без проблем справиться с тем количеством задержаний, которыми сопровождались несанкционированные акции конца января. РБК разбирался, почему так получилось.

Сложно найти задержанных

Родственники и друзья задержанных на несогласованных акциях сообщали о сложностях с поиском своих близких. В основном это было связано с переполненными изоляторами, после ареста автозаки часами ездили по изоляторам Новой Москвы в поисках свободных мест и стояли в очередях в ожидании оформления. В результате ищущие своих близких люди объединялись в группы в соцсетях, так появились группы всех изоляторов и практически каждой камеры.

В ОВД-Инфо говорят, что впервые не могут посчитать точное число задержанных. Координатор организации Леонид Драбкин говорит, что за последние 10 дней было задержано около 12 тыс. человек. «Такой объем задержанных уменьшил право родственников понять, что происходит с задержанными. Люди теряют контакт», — добавил он.

«В Москве возможно была проблема с логистикой, люди рассказывали, что сидели по 20 и больше часов в автозаке. Ко мне обращались люди, которые искали сына. Его в Москве не нашли в списках, ему 18 лет исполнилось незадолго до митинга и ему назначили 3 суток. Рассказывали, что в Москве не давали телефоны административно осужденным, может быть, опасались, что фотографии будут выкладывать. В Подмосковье такого нет, мы опрашивали людей, телефоны давали всем», — рассказала РБК член ОНК Московской области Екатерина Калугина.

В ОНК ответили на данные о задержанных, просидевших 40 часов в автозаках
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

В случае, если человек потерялся, необходимо написать на сайте ОНК Московской области или позвонить на горячую линию. «Мы без проблем в списках смотрим, есть ли такой. В области проще найти, потому что их не тысячи, поэтому все на учете», — говорит Калугина.

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Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников отмечает, что арестованным дается право на один звонок в день, так он может сообщить близким о том, где находится. «Была проблема в Сахарово, задержка была около двух дней. Это было связано с тем, что много людей попало в спецприемник и не успевали со всеми разобраться и обработать, поэтому были задержки с телефонной связью», — сказал он. Его коллега Ева Меркачева называет еще одну причину, по которой люди не могли сообщить о своем местонахождении. «Им дают один телефон на камеру и каждый вставляет в него свою симкарту. Проблема в том, что симкарты отличаются по размеру и многие из-за этого различия не могут позвонить. Поэтому есть случаи, когда люди не звонили три дня», — говорит Меркачева.

По словам Мельникова, если человек не выходит на связь, необходимо обращаться в ОНК за помощью, потому что в ОВД нужно предъявить достаточно доказательств родства в личном присутствии и подождать пока они ответят на заявление. По телефону они никакой информации не дают, отметил Мельников.

Члены СПЧ поспорили из-за заявления по протестам
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК


По словам адвоката юридической службы «Апология протеста» Александра Передрука, аналогичная ситуация была в Петербурге: «Людей сначала начали увозить для отбывания административного ареста в отдаленные города — в частности, в Лугу. Интересно, каким образом люди оттуда должны будут возвращаться», — рассказал он.

Адвокатов и членов ОНК не допускали к задержанным в отделах полиции из-за плана «Крепость» (как писал «ОВД-Инфо», его вводят при реальной угрозе или в учебных целях, при нем вход и выход в здание полностью перекрывают).

Как сообщила РБК адвокат Марина Агальцова, такое бывало и раньше, но сейчас случаи стали массовыми. Леонид Драбкин говорит, что из работавших с организацией адвокатов в ОВД удалось попасть только одному. «Обычно «Крепость» вводят на несколько часов, потом снимают. Сейчас это тотально», — пояснил он.

Задержанные долго находились в автозаках

«Если раньше мы говорили: безобразие, людей пять часов держали в машине, то теперь мы видим 27, 30 часов», — рассказал РБК член СПЧ, председатель общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин.

Нужно принять каждого, а это отдельная процедура с огромным количеством временных ресурсов, отметил адвокат юридической службы «Апология протеста» Александр Передрук.

В отделах полиции не хватало сотрудников. «Очень длительно составлялись протоколы. Это было связано как с тем, что в большинстве отделов не было создано усиленных групп по разбору, так и с тем, что сотрудники элементарно не знали, что писать, как оформлять», — рассказал Андрей Бабушкин.

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Невозможность принести передачу

Тяжело было как задержанным, так и сотрудникам, которые не успевают принимать передачи и водить арестованных на прогулку, считает Бабушкин. «Представьте, сотрудник должен досмотреть и принять в день восемь передач, а принимает 60», — рассказал юрист. По его словам, в Сахарово в связи с этим продлили прием передач до восьми вечера, однако там все равно необходимо усиление личного состава. Передрук в свою очередь отметил, что не хватает спецприемников, «где относительно адекватные условия содержания». Люди находятся либо в переполненных местах, либо их отправляют в различные изоляторы временного содержания, которые предназначены абсолютно для других целей, пояснил адвокат.

На несогласованных акциях протеста в России 23 и 31 января были поставлены рекорды по числу задержанных. 23 января число задержанных в России, по данным «ОВД-Инфо» достигло 4 тыс. человек, в Москве были задержаны 1,5 тыс. человек, в Петербурге — 500 человек. 31 января число задержанных было еще больше — почти 5,7 тыс. человек, в Москве — 1,8 тыс., в Петербурге — 1,3 тыс.

Из-за большого числа задержанных в Москве неоднократно возникали очереди из автозаков, которые стояли у Центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве. Арестованные рассказывали, что провели в автозаках до 30 часов, зачастую без еды и питья. А после выгрузки из машин из размещали в переполненных камерах. В Сети появилось множество фотографий камер, рассчитанных на 8 человек, в которых находилось почти 30 арестованных.

Как позже сообщил телеканалу РБК начальник спецриемника в Сахарово Алексей Лагода, там находится 812 человек участников несанкционированных акций. По его словам, вместимость центра составляет 966 мест, но свободных мест в спецприемнике нет, так как вместе с арестованными после митингов в центре также содержатся иностранцы, которые нарушили миграционное законодательство. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова рассказала, что часть задержанных перевели в центр временного содержания иностранных граждан в Егорьевске. «В Москве изоляторы переполнены, поэтому людей, задержанных в ходе несанкционированных митингов, перемещают в Подмосковье», — добавила она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил тогда, что соответствующие органы сейчас принимают все необходимые меры, чтобы решить ситуацию. «Задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки. К сожалению, возникают такие последствия. Но говорить нужно не о последствиях, а о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — заявил пресс-секретарь президента.

В ГУ МВД по Москве заявили, что опубликованные в Сети фотографии из спецприемника в Сахарово «не являются объективным отражением ситуации». Эти снимки были сделаны «доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления» людьми. Позже их разместили «в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории», заверили в МВД.

Авторы
Елизавета Ламова, Любовь Порываева, Анастасия Батманова, Владислав Гордеев, Майя Бобенко, Евгения Лебедева
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