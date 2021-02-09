Член СПЧ сообщила о пропаже переданного задержанным постельного белья

В административном изоляторе в Сахарово в Новой Москве пропали переданные задержанным 3 тыс. комплектов постельного белья. Об этом сообщила в Facebook член Совета по правам человека, журналистка Екатерина Винокурова.

«Мы туда передали еще в субботу 3000 комплектов постельного белья. <...> Но, судя по всему, ни один комплект не передали в камеры. Комплекты были закуплены и переправлены, но «пропали» по пути к арестантам», — написала Винокурова.

В другом посте она отметила, что огромная часть переданной через ОНК помощи «просто исчезла». По словам Винокуровой, закупка вещей была совершена почти на 1 млн руб.

Ранее начальник спецприемника в Сахарово Алексей Лагода сообщал, что там находятся 812 участников несанкционированных акций. По его словам, вместимость центра составляет 966 мест, но свободных мест нет, так как вместе с арестованными после митингов там также содержатся нарушившие миграционное законодательство иностранцы.