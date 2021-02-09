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Член СПЧ сообщила о пропаже переданного задержанным постельного белья

В административном изоляторе в Сахарово в Новой Москве пропали переданные задержанным 3 тыс. комплектов постельного белья. Об этом сообщила в Facebook член Совета по правам человека, журналистка Екатерина Винокурова.

«Мы туда передали еще в субботу 3000 комплектов постельного белья. <...> Но, судя по всему, ни один комплект не передали в камеры. Комплекты были закуплены и переправлены, но «пропали» по пути к арестантам», — написала Винокурова.

В другом посте она отметила, что огромная часть переданной через ОНК помощи «просто исчезла». По словам Винокуровой, закупка вещей была совершена почти на 1 млн руб.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Ранее начальник спецприемника в Сахарово Алексей Лагода сообщал, что там находятся 812 участников несанкционированных акций. По его словам, вместимость центра составляет 966 мест, но свободных мест нет, так как вместе с арестованными после митингов там также содержатся нарушившие миграционное законодательство иностранцы.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова рассказала, что часть задержанных перевели в центр временного содержания иностранных граждан в подмосковном Егорьевске, так как в столице изоляторы переполнены.

Также сообщалось, что из-за большого числа задержанных в Москве неоднократно возникали очереди из автозаков, которые стояли у Центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово. Арестованные рассказывали, что провели в автозаках до 30 часов, зачастую без еды и питья, а после выгрузки их машин из размещали в переполненных камерах.

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У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве

В столичном главке МВД заявили, что опубликованные в Сети кадры с переполненными камерами в Сахарово «не являются объективным отражением ситуации». По данным ведомства, эти снимки были сделаны людьми, «доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления». Позже их разместили «в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории», добавили в ГУ МВД.

Там также отметили, что проверка, проведенная 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, не установила нарушений, а в специализированном центре достаточно мест для задержанных.

На несогласованных акциях протеста в России 23 и 31 января были поставлены рекорды по числу задержанных. 23 января, по данным «ОВД-Инфо» В России задержали 4 тыс. человек, в том 1,5 тыс. человек в Москве. 31 января число задержанных было еще больше — почти 5,7 тыс. человек, в Москве — 1,8 тыс. На несогласованной акции 2 февраля задержали свыше 1,4 тыс. человек, из них более тысячи — в столице.

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