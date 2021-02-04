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МВД не увидело «объективного отражения ситуации» в фото из спецприемника

После оформления арестантов разместили по камерам «в полном соответствии с нормативными актами», обеспечили горячей едой и постельным бельем, заявили в МВД. В Сахарово содержатся 812 арестованных после акций в Москве

Появившиеся фотографии из центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово «не являются объективным отражением ситуации», заявили в ГУ МВД по Москве. Эти снимки были сделаны «доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления» людьми. Позже их разместили «в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории», говорится в сообщении.

В МВД заявили, что этим людям было предоставлено горячее питание и постельные принадлежности и что нормативы по числу людей в камерах соблюдаются.

«В специализированном центре достаточно мест для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Проверкой, проведенной 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, нарушений не установлено», — говорится в сообщении.

Фото:msuprotes / Telegram Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram Фото:vk_moscow / VK Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram
Фото: msuprotes / Telegram

Кадры опубликовал Telegram-канал «Протестный МГУ», автор которого Дмитрий Иванов был арестован на 30 суток. По его словам, утром 4 февраля в восьмиместной камере разместили 28 человек. Об этом РБК также сообщил адвокат Федор Сирош.

Начальник спецприемника в Сахарово назвал число содержащихся арестованных
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», после несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального 23 января в стране были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве. После акции 31 января число задержанных превысило 5 тыс., в Москве задержали более 1,6 тыс. человек. 2 февраля, в день, когда суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше», полиция задержала более 1,4 тыс. человек, из них более тысячи — в столице, сообщили в «ОВД-Инфо». МВД итоговое число задержанных не раскрывало.

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Спецприемники и отделы полиции в Москве оказались переполненными, поэтому задержанных стали доставлять в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово. Арестованные участники акций протеста рассказали РБК о выстроившейся очереди из автозаков перед центром. По их словам, некоторые провели в автобусах до 12 часов. О проблемах с размещением арестованных также писали правозащитники, «Медиазона» и «Новая газета».

В Москве перед спецприемником ночью скопилась очередь из автозаков
Политика
Фото:vk_moscow / VK

Начальник ЦВСИГ Алексей Лагода заявил телеканалу РБК, что сейчас в спецприемнике находятся 812 человек, задержанных и арестованных за участие в несогласованных акциях. Центр рассчитан на 996 человек, но мест там уже нет, поскольку в нем также содержатся иностранцы, нарушившие миграционное законодательство. По словам Лагоды, за ночь в центр доставили более 300 человек, люди ждали в автобусах не более часа, чтобы попасть в спецприемник. К утру 4 февраля всех арестованных разместили в комнатах на четыре, шесть и десять койкомест, рассказал он.

По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания Москвы Алексея Мельникова, проблемы с размещением арестованных в Сахарово связаны с процедурой их оформления. Столичный омбудсмен Татьяна Потяева пообещала проверить информацию об очередях из автозаков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки. При этом он призвал говорить не о переполненных камерах и автозаках, а о том, что «это люди, которые приняли участие в незаконных акциях».

Авторы
Андрей Гатинский, Наталия Анисимова
МВД спецприемник задержанные акции протеста
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