МВД не увидело «объективного отражения ситуации» в фото из спецприемника

После оформления арестантов разместили по камерам «в полном соответствии с нормативными актами», обеспечили горячей едой и постельным бельем, заявили в МВД. В Сахарово содержатся 812 арестованных после акций в Москве

Появившиеся фотографии из центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово «не являются объективным отражением ситуации», заявили в ГУ МВД по Москве. Эти снимки были сделаны «доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления» людьми. Позже их разместили «в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории», говорится в сообщении.

В МВД заявили, что этим людям было предоставлено горячее питание и постельные принадлежности и что нормативы по числу людей в камерах соблюдаются.

«В специализированном центре достаточно мест для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Проверкой, проведенной 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, нарушений не установлено», — говорится в сообщении.

Кадры опубликовал Telegram-канал «Протестный МГУ», автор которого Дмитрий Иванов был арестован на 30 суток. По его словам, утром 4 февраля в восьмиместной камере разместили 28 человек. Об этом РБК также сообщил адвокат Федор Сирош.