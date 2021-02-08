Кремль назвал Украину частью «русского мира»

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Украина относится к «русскому миру», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Культурные связи, исторические связи, общие корни [Украины и России] отрицать было бы большой глупостью», — сказал он. По словам пресс-секретаря президента, «линия на отрицание этой общности» существует на Украине. «Но нам это не нравится», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, что Россия планирует предпринять для защиты «русского мира», пресс-секретарь президента отметил, что для этого Москва намерена использовать средства «мягкой силы». Песков добавил, что Россия никогда не пользуется способами, которые противоречат международному праву.

Пресс-секретарь президента сообщил об отношении Кремля к «русскому миру», отвечая на вопрос о телефонном разговоре зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктором Медведчуком, состоявшемся 6 февраля. Они обсуждали санкции, которые Киев ввел против трех украинских телеканалов, обвинив их в пророссийской позиции и получении денег из России.