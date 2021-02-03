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Кремль осудил закрытие трех оппозиционных телеканалов на Украине

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Кремле осуждают санкции президента Украины Владимира Зеленского против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет этими каналами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. В Кремле считают, что эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

Песков добавил, что на запрет трех СМИ должны обратить внимание международные организации, такие как ОБСЕ.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных экономических и других санкций. После этого украинский медиасервис Megogo прекратил вещание трех телеканалов, однако они доступны для просмотра на YouTube. Также под санкции попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.

Владельца «112.Украина», NewsOne и ZIK Тараса Козака издание «Обозреватель» называет правой рукой главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Сам Медведчук, комментируя санкции против телеканалов, назвал их незаконными. «О том, почему президент позволяет себе цинично и грубо нарушать Конституцию и законы. И на эти вопросы придется дать ответы, как бы он ни хотел этого избежать», — сказал он.

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Проверки против трех телеканалов начались осенью 2020 года. Поводом для этого стала трансляция части встречи Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

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Сам Зеленский объяснил санкции против СМИ противодействием иностранной пропаганде. «Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — сказал он.

Сопредседатель «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович заявил с трибуны Верховной рады о начале процедуры импичмента президента Зеленского в связи с блокировкой каналов. Рабинович обвинил президента в желании «заткнуть рот» тем, кто «несет людям правду» о тарифах на ЖКХ, отсутствии вакцины от COVID, развале медицины и других проблемах.

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