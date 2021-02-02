Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 75,91 (+0,4) Инвестиции, 02 фев, 13:52
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,63 (+0,08) Инвестиции, 02 фев, 13:52
Ведущий YouTube-канала подаст заявление на ударившего его дубинкой Политика, 00:43 Безос покинет пост гендиректора Amazon Бизнес, 00:21 Трое полицейских погибли в ДТП с конвойной машиной в Крыму Общество, 00:08 Суд по делу Навального и реакция на него. Главное Политика, 00:05 Власти предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций Экономика, 00:00 Зеленский ввел санкции против телеканала «112 Украина» Политика, 02 фев, 23:45 Макрон потребовал немедленно освободить Навального Политика, 02 фев, 23:25 Захарова сочла призывы освободить Навального написанными «под копирку» Политика, 02 фев, 22:59 На Дальний Восток поставили бензин с трех НПЗ для устранения дефицита Бизнес, 02 фев, 22:51 Меркель назвала хорошими данные о российской вакцине «Спутник V» Политика, 02 фев, 22:43 Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж Политика, 02 фев, 22:40  США, Франция, Великобритания и Германия потребовали освободить Навального Политика, 02 фев, 22:36 Россия возобновит международное авиасообщение еще из двух городов Общество, 02 фев, 22:22 Что такое корзина здорового питания и что в нее входит РБК, Перекрёсток и Almette, 02 фев, 22:12
Политика ,  
0 

Зеленский ввел санкции против телеканала «112 Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных экономических и других санкций. Указ опубликован на сайте главы государства.

Под ограничительные меры попали в том числе телерадиокомпания «112», ООО «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ» и другие.

Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на главу ведомства Алексея Данилова.

Зеленский поручил кабинету министров, Службе безопасности и Национальному банку Украины «обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, предусмотренных настоящим решением». Украинский МИД должен будет проинформировать о введении санкций Евросоюз и США и «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».

Материал дополняется

Владимир Зеленский санкции
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter