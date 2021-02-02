Зеленский ввел санкции против телеканала «112 Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных экономических и других санкций. Указ опубликован на сайте главы государства.

Под ограничительные меры попали в том числе телерадиокомпания «112», ООО «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ» и другие.

Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на главу ведомства Алексея Данилова.

Зеленский поручил кабинету министров, Службе безопасности и Национальному банку Украины «обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, предусмотренных настоящим решением». Украинский МИД должен будет проинформировать о введении санкций Евросоюз и США и «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».

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