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Политика ,  
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Власти Украины попросят YouTube заблокировать пророссийские телеканалы

В Минкультуры страны считают, что телеканалы «112», ZIK и NewsOne «являются не СМИ, а частью пропагандистской войны России». На самих каналах заявили о политической расправе, а действия властей осудил Союз журналистов страны
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube просьбу закрыть страницы каналов NewsOne, ZIK и «112 Украина», сообщил в Telegram глава ведомства Александр Ткаченко.

«Ведь эти каналы в эфирных, спутниковых или в интернет-трансляциях представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины», — утверждает министр.

Ткаченко отметил, что YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но выразил уверенность, что «популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент».

Представитель Google, дочерней компанией которого является YouTube, отказался от комментариев.

Телеканалы NewsOne, ZIK, «112 Украина» прекратили эфирное вещание на Украине в начале февраля после утверждения президентом Владимиром Зеленским решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях. Под ограничения попали и другие телеканалы, в том числе «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Ариадна ТВ». Также санкции были введены против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, которому принадлежат каналы Newsone, «112» и ZIK. Obozrevatel называет Козака «правой рукой» главы политсовета партии Виктора Медведчука.

После вступления санкций в силу программы телеканалов остались доступны только на YouTube.

Зеленский объяснил санкции против телеканалов их пророссийской позицией
Политика
Владимир Зеленский


Телеканалы назвали санкции «политической расправой над неугодными СМИ» и пообещали бороться за право быть в эфире. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал действия властей «наступлением на свободу слова, лишением права на информацию большого числа украинцев».

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Позднее Зеленский объяснил, что санкции ввели для противодействия иностранной пропаганде. «Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции», — сказал президент.

В Кремле осудили ограничения против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и их владельца депутата Козака. Эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на запрет трех телеканалов должны обратить внимание международные организации, такие как ОБСЕ.

Осенью 2020 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начал проверку в отношении телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Причиной стала трансляция фрагмента встречи Медведчука с президентом России Владимиром Путиным. В совете пояснили, что «высказывания [президента России] по своему стилистическому и семантическому значениям <...> могут создать сильное впечатление положительного отношения главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желания наладить отношения между странами».

Автор
Анастасия Батманова
При участии
Владислав Скобелев
YouTube Украина телеканал
Материалы по теме
Зеленский объяснил санкции против телеканалов их пророссийской позицией
Политика
Кремль осудил закрытие трех оппозиционных телеканалов на Украине
Политика
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