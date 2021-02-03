Власти Украины попросят YouTube заблокировать пророссийские телеканалы

В Минкультуры страны считают, что телеканалы «112», ZIK и NewsOne «являются не СМИ, а частью пропагандистской войны России». На самих каналах заявили о политической расправе, а действия властей осудил Союз журналистов страны

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Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube просьбу закрыть страницы каналов NewsOne, ZIK и «112 Украина», сообщил в Telegram глава ведомства Александр Ткаченко.

«Ведь эти каналы в эфирных, спутниковых или в интернет-трансляциях представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины», — утверждает министр.

Ткаченко отметил, что YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но выразил уверенность, что «популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент».

Представитель Google, дочерней компанией которого является YouTube, отказался от комментариев.

Телеканалы NewsOne, ZIK, «112 Украина» прекратили эфирное вещание на Украине в начале февраля после утверждения президентом Владимиром Зеленским решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях. Под ограничения попали и другие телеканалы, в том числе «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Ариадна ТВ». Также санкции были введены против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, которому принадлежат каналы Newsone, «112» и ZIK. Obozrevatel называет Козака «правой рукой» главы политсовета партии Виктора Медведчука.