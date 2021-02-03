США поддержали запрет на Украине оппозиционных каналов

Вашингтон поддерживает решение украинских властей ввести санкции для противодействия влиянию России в информационной сфере, сообщается на странице американского посольства в Facebook.

С полуночи 3 февраля на Украине из-за санкций властей прекратили работу несколько телеканалов, в том числе NewsOne, ZIK, «112 Украина». Президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киев не поддерживает «пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции». Глава Минкультуры страны Александр Ткаченко указал, что телеканалы выступают «частью пропагандистской войны России против Украины».

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством», — говорится в заявлении.

США и Украина должны вместе работать над тем, «чтобы не допускать дезинформации как оружия в информационной войне против суверенных государств», указали в дипмиссии.