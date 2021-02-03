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В Раде заявили о начале импичмента Зеленского

Оппозиция на Украине объявила о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского после того, как он закрыл своим указом три общенациональных телеканала. В ОПЗЖ это назвали фашизмом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

После закрытия трех телеканалов сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил с трибуны Верховной рады о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского.

Причиной стало решение президента ввести санкции против трех телеканалов: «112», ZiK и NewsOne. Трансляцию выступления депутата вел телеканал «Рада ТВ».

Рабинович обвинил Владимира Зеленского в желании «заткнуть рот» тем, кто «несет людям правду» о тарифах на ЖКХ, отсутствии вакцины от COVID, развале медицины и других проблемах.

«Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые в истории независимой Украины были выключены три ведущих телевизионных канала», — сказал Рабинович. «Зеленский бросил вызов народу Украины, он бросил вызов европейскому будущему Украины, поскольку фашизм — это не будущее и не европейский выбор. Когда запрещают и жгут книги, закрывают каналы, убивают журналистов — это настоящий фашизм», — считает депутат.

«Запомните, вы не заткнете рот ни нашей партии, ни миллионам наших избирателей. Вы не заткнете нас убийствами, запретом телеканалов, террором. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского <...> Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый. No pasaran, фашизм не пройдет», — закончил свою речь Рабинович и запел «Вставай, страна огромная».

Три украинских канала прекратили телевещание из-за санкций Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

Указ о санкциях против трех телеканалов свой страны Зеленский подписал 2 февраля. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал решение президента незаконным.

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«Это решение является абсолютно незаконным, поскольку согласно части второй статьи первой закона Украины «О санкциях» они «могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица», — пояснил он.

«Причина падения рейтинга действующего президента и его партии не в работе телеканалов, а в том, что каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают: их цинично обманули, продолжают обманывать, а теперь начали применять насилие, издевательства и принуждение к несогласным. Сегодня президент Зеленский одним росчерком пера вышвырнул на улицу полторы тысячи журналистов и работников трех телеканалов и лишил миллионы зрителей права на получение объективной информации», — отметил политик.

Накануне был опубликован рейтинг Киевского международного института социологии (КМИС), по которому партия Зеленского «Слуга народа» заняла второе место (13,5%), уступив ОПЗЖ, которая набрала 14,9%.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении «масштабной агентурной сети», которая занималась «разведывательно-подрывной деятельностью» по заказу российских спецслужб через каналы в мессенджере Telegram. В список вражеских попали ведущие украинские Telegram-каналы. Лидером агентурной сети в СБУ назвали жителя Одессы, участвовавшего в беспорядках во время одесского «Антимайдана» и объявленного на Украине в розыск по нескольким уголовным статьям. В СБУ заявили, что этот человек лично администрирует 12 Telegram-каналов и «отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов».

Зеленский решил вернуть государственное регулирование цен на газ
Политика
Владимир Зеленский

На Украине с января резко подорожали услуги ЖКХ, в том числе поднялась плата за газ, горячую воду и отопление. Это вызвало серию акций протеста, кабинет министров принял решение о сдерживании цен на газ — с февраля цена на газ для населения в среднем снизится с 9,6 тыс. грн (25,4 тыс. руб.) до 6,999 тыс. грн (18,5 тыс. руб.) за тысячу кубометров. Требование ввести рыночные цены на газ для населения было одним из основных в пакете Международного валютного фонда для оказания финансовой помощи Украине. Однако резкое повышение стоимости услуг ЖКХ вызвало многочисленные акции протеста, вплоть до перекрытия автомагистралей протестующими.

Автор
Владислав Гордеев
Владимир Зеленский Украина фашизм
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