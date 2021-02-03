В Раде заявили о начале импичмента Зеленского

Оппозиция на Украине объявила о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского после того, как он закрыл своим указом три общенациональных телеканала. В ОПЗЖ это назвали фашизмом

Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

После закрытия трех телеканалов сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил с трибуны Верховной рады о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского.

Причиной стало решение президента ввести санкции против трех телеканалов: «112», ZiK и NewsOne. Трансляцию выступления депутата вел телеканал «Рада ТВ».

Рабинович обвинил Владимира Зеленского в желании «заткнуть рот» тем, кто «несет людям правду» о тарифах на ЖКХ, отсутствии вакцины от COVID, развале медицины и других проблемах.

«Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые в истории независимой Украины были выключены три ведущих телевизионных канала», — сказал Рабинович. «Зеленский бросил вызов народу Украины, он бросил вызов европейскому будущему Украины, поскольку фашизм — это не будущее и не европейский выбор. Когда запрещают и жгут книги, закрывают каналы, убивают журналистов — это настоящий фашизм», — считает депутат.

«Запомните, вы не заткнете рот ни нашей партии, ни миллионам наших избирателей. Вы не заткнете нас убийствами, запретом телеканалов, террором. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского <...> Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый. No pasaran, фашизм не пройдет», — закончил свою речь Рабинович и запел «Вставай, страна огромная».